Otogaza zam!
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), 4 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere LPG otogazda 10 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
EPGİS, sosyal medyadan duyurduğu fiyat artışında şu ifadeleri kullandı:
"04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Otogazda 10 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."
ÖTV DÜZENLEMESİ
"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi
04/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Otogazda 3 krş/lt
Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut Uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."
Video Haberler
- Pendik'te feci otobüs kazası: 24 yaralı
- İşportacı ile zabıta memurları arasında yumruklu kavga
- Fesli Kadir’le de görüntüleri ortaya çıktı
- Başkent'te skandal görüntüler! Yavaş talimat verdi
- Sıcaktan bunalan vatandaşlar Pendik’te denize girdi
- 5. kattan böyle yere attılar
- Akıllara durgunluk veren motosiklet kazası kamerada
- TELE 1'in ekranı böyle karardı
- 'Salgın kontrol altında' sözlerine görüntülü yanıt
- Koca'nın Erdoğan mitingine verdiği yanıta tepki