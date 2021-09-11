Otomobil takla attı: 2’si çocuk 4 yaralı
Zonguldak-Ereğli karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla atarken 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-Ereğli Karayolu Şehitler Ormanı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.Y. (38) idaresindeki 67 UB 435 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralının yardımına koşarak durumu 112 Acil çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü M.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan M.Y. (34), E.Y. (12) ve M.Y.'ye (10) ilk müdahalesini yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Takla atan otomobil çekiciyle yol kenarından kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Dünyanın en ünlü balinası Kiska canına kıymaya çalıştı
- Kılıçdaroğlu'nun açılış töreninde dikkat çeken anları
- Cenaze evinde feci olay! Çok sayıda yaralı var
- Rusya'ya giden kuru yük gemisi Boğaz'da arızalandı
- Hemşirenin saçını yolan şüpheli gözaltına alındı
- Halk otobüsünde korku dolu anlar! Büyük panik yaşandı
- E-5’te çocukların ölümle oyunu kamerada
- Bursa’da korkunç olay
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- Beyzbol sopalı kavgada cadde savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- CHP'li Öztunç, Erdoğan'ın miting fotoğrafını paylaştı
- İnce'nin WhatsApp mesajı partiyi karıştırdı
- Canlı yayında gergin anlar
- Muğla Datça'da deprem
- Fethullahçılar gitti Menzilciler geldi
- Kulislerde ‘Millet İttifakı dağılıyor mu’ sorusu
- Arınç'tan Kültür Bakanlığı'na 'Yılmaz Güney' tepkisi
- Erdoğan, Rabia'yı eksik bıraktı
- İttifakları harekete geçirecek sonuç
- e-Devlet'te yeni dönem başladı