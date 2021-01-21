Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna gizlenmiş 4 kuzu ele geçirildi

21 Ocak 2021 Perşembe, 16:22

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ekipleri, Suriye'nin Tel Abyad kentinden Akçakale Gümrük Kapısı'na gelen, sürücüsünün ismi açıklanmayan bir otomobili durdurdu.

Kontroller sırasında otomobilin ön ve arka kısımlarından ses geldiği belirlendi.Detaylı inceleme yapan ekipler, otomobilin far bölümü ile akaryakıt deposuna gizlenmiş, ses çıkarmaması için ağızları bantlanmış 4 kuzu tespit edildi.

Kuzular bulundukları yerden çıkarılırken, sürücü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.