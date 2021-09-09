Otomobiliyle çarptığı köpeği ölüme terk edip kaçtı
Eskişehir’de kimliği belirsiz sürücü, otomobille köpeğe çarparak ağır yaraladı. Sürücünün, köpeğin başında bir süre bekleyerek, yol kenarına sürükledikten sonra uzaklaşması ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam Organize Sanayi Bölgesi 3’üncü Cadde’de meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen otomobil, köpeğe çarptı. Araçtan inen sürücü, yaralı köpeğin başında bir süre bekledikten sonra çevredekilerin de yardımıyla bacaklarından tutup, yol kenarına sürükledikten sonra uzaklaştı.
Bu anlar, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU
Hayvanseverlerin ihbarı üzerine kaza yerine giden Eskişehir Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği (Mancahane) Başkanı Nesrin Çiçek, üyeleriyle birlikte yaralı köpeği veterinere götürdü. Başında kırıklar olduğu belirlenen köpeğin tedavisine başlandı. Nesrin Çiçek, köpeği yaralı halde bırakarak, yoluna devam eden sürücüye tepki gösterdi. Sürücü hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Çiçek, “Köpeğe bir otomobilin çarptığına dair ihbar aldık. Köpeğe çarpan sürücü iniyor, hayvanın canlı olduğunu görüp, bacağından tutarak, yol kenarına çekiyor. Bunun üzerine polise haber verdik. Ayrıca suç duyurusunda da bulundum. Yolda çok kan var, hayvanın başından darbe aldığı için kırığı var. Solunumu düzensiz ve iç kanaması olabileceği için de hemen operasyona alındı” dedi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü de ihbar üzerine otomobil sürücüsünün bulunması için çalışma başlatarak, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
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