Ovacık ilçesi Buzlutepe köylüleri: Yangın 600 metre yakınımızda

29 Ağustos 2021 Pazar, 04:00

Tunceli’nin Hozat ve Ovacık ilçeleri arasında başlayan orman yangını, 12. günü geride bıraktı. Yangına müdahale sarp arazi nedeniyle güçlükle sürerken, köylüler, evlerine 600 metre yakınlığa yaklaşan yangına helikopterle müdahale edilmesini ve gönüllülere izin verilmesini istiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Tunceli’ye destek açıklamasında bulundular.

‘BÖLGE TEHLİKELİ’

Yangın Ovacık ilçesine bağlı Buzlutepe köyünün Hınzori ve Çamurek mezralarına ulaştı. Valiliğin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen köylüler “Valilik ‘söndürdük’ diyor ya buyrun söndürdükleri ortada. Hozat’tan başlayan yangın buralara kadar uzandı yeterli müdahale yapılmadığı için. Köyümüze 600 metre kadar yaklaştı. Yangın için yol açma çalışması yapılıyordu ancak sonra başka yerden yapılacak diye yarıda kestiler. Öncelikle yerleşim alanı yakınından başlayarak yangına müdahale edilmelidir. Bölge engebeli bir arazi olup yangın söndürme uçak veya helikopter müdahalesi şarttır” dediler.

‘KENDİLİĞİNDEN SÖNDÜ’

Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada ise Ovacık ve Hozat ilçesi arasındaki Buzlutepe köyü ve Hozat ilçesi sınırındaki Tanzi Deresi’nin batı kısmında çıkan yangınların tamamen söndürüldüğü belirtildi. Tanzi Deresi’nin doğu tarafında çıkan yangının ise tamamen kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, “Hozat Tanzi Deresi’nin daha üst kısımlarında bulunan bağımsız münferit alanda çıkan örtü yangınına iş makineleri ve ekiplerimizce müdahale edilmektedir. Bölge vatandaşlarımız açısından tehlikeli olup Ovacık ve Hozat kaymakamlıklarımızın izni olmaksızın alana girilmemesi ve oluşturulmaya çalışılan sosyal medya algılarına itibar edilmemesi rica olunur” ifadeleri kullanıldı.

Valiliğin açıklamasını sorduğumuz Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ise “Buzlutepe köyü arka tarafında hiçbir müdahale göremedik. O bölgede yanan yerler kendiliğinden söndüğü için bu açıklama geliyor. Yeterli bir müdahale yok. Havadan müdahale şart” diye konuştu.

Yangın bölgesine gitmek isteyen Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik ve avukat Barış Yıldırım’a ise izin verilmedi. Başkanlar yaptıkları açıklamada önce havadan müdahale edilmesi gerektiğini vurguladılar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgeye heyet göndereceklerini belirterek, yangına karşı destek verileceğini vurguladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da “İBB olarak her türlü desteği vermeye hazırız” mesajı verdi.