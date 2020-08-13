“Öyle tuhaf işler yapılmış ki insanın içi acıyor”
CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, 12 Mart’ta İBB’nin yetki alanından çıkarılan Galata Kulesi’ne onaylı proje olmadan başlatıldığı ifade edilen restorasyon çalışmalarındaki skandal yıkım görüntülerini Meclis gündemine taşıdı.
Tarihi ve kültürel mirasımıza yönelik genel bir yıkım olduğunu ve konun araştırılması gerektiğini ifade eden Aydoğan aynı zamanda Kültür ve turizm Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.
2020 yerel seçimlerinde CHP’ye geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) birçok yetkisini tırpanlayan iktidar Galata Kulesi’nin de yetkisini İBB’den almıştı. Yetki değişikliğinin ardından Tarihi Galata Kulesi’nde Bakanlık tarafından restorasyon çalışması başlatılmış, çalışmaların Eylül ayında bitirilmesi öngörülmüştü. Dün sosyal medyada paylaşılan görüntülerle restorasyon adı altında tarihi bir mirasın tahrip edildiği ortaya çıktı. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, 2020 Bütçe görüşmeleri sırasında Kültür Bakanı’na tarihi ve kültürel yapıların tadilat adı altında tahrip edildiği konusunda uyarıda bulunduğu ifade ederek; “Plan Bütçe Komisyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçe görüşmeleri esnasında Sayın Bakan’a konuyla ilgili hassasiyetimizi ilettik. Yapılan yanlış tadilatlarla ilgili örnekler verdik. Öyle tuhaf işler yapılmış ki trajikomik görüntüler çıkmış ortaya. İnsanın içi acıyor. Hepsini fotoğraflarıyla göstere göstere anlattık fakat hiç anlamamış olacaklar ki 1500 yıllık mirasa saldırı olurken bu saldırıya, tahribata izin veren konumda olup hala o koltukta oturmayı hak görüyorlar kendilerine.” dedi.
Video Haberler
- Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi!
- Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga
- Metrelerce fırladı hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
- Caminin duvarına işeme diye uyardı, başında şişe kırıldı
- Çarptıkları motosikletteki yaralı 2 genci dövdüler!
- YSS köprüsü çıkışında kaza: 1 ölü, 4 yaralı
- Mucize kurtuluş kamerada
- İstanbul’un göbeğinde kepçe dehşeti kamerada
- Silahlı gaspçılar taksiciye dehşeti yaşattı
- Beyrut'taki patlama anına ilişkin yeni görüntüler