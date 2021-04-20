Manchester City Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

20 Nisan 2021 Salı, 23:36

Avrupa Süper Ligi'nin kurucu ortaklarından Manchester City, organizasyondan çekilmek için gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Maviler'den yapılan açıklamada, "Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek için gerekli işlemlere başlandığını kamuoyuna duyururuz" denildi.