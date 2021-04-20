Manchester City Avrupa Süper Ligi'nden çekildi

Premier Lig devi Manchester City Avrupa Süper Ligi'nden çekildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Nisan 2021 Salı, 23:36
Manchester City Avrupa Süper Ligi'nden çekildi
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Avrupa Süper Ligi'nin kurucu ortaklarından Manchester City, organizasyondan çekilmek için gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Maviler'den yapılan açıklamada, "Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek için gerekli işlemlere başlandığını kamuoyuna duyururuz" denildi. 


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