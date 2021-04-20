Manchester City Avrupa Süper Ligi'nden çekildi
Premier Lig devi Manchester City Avrupa Süper Ligi'nden çekildiğini açıkladı.
Avrupa Süper Ligi'nin kurucu ortaklarından Manchester City, organizasyondan çekilmek için gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı. Maviler'den yapılan açıklamada, "Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek için gerekli işlemlere başlandığını kamuoyuna duyururuz" denildi.
Club statement.https://t.co/GeNQZn8091— Manchester City (@ManCity) April 20, 2021
Video Haberler
- Karton toplayan yurttaşın gözyaşları
- Büyük panik yaşandı... Bir anda fırtına kıyamet koptu
- Sevimli kedi 4. kattan dört ayak üstüne düştü
- Hatalı sollama sonucu feci kaza kamerada
- İstanbul'da depo yangını
- Skandal olay! Çocuk parkında böyle görüntülendiler
- İzzet Yıldızhan söyledi, sosyal medya karıştı!
- Avcılar'da skandal görüntüler! O anları kayda aldı
- Eşini öldürdü, 1 saat boyunca peş peşe ateş açtı
- 1,5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü
En Çok Okunan Haberler
- Alamos Gold'dan Türkiye'ye milyar dolarlık dava
- Davutoğlu'nun '128 milyar dolar' videosu sızdırıldı
- Türkiye'de kripto parayla ilgili bir ilk!
- Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı Erdoğan yorumu
- İşte ekrana geri dönme şartları
- Dava öncesi yasak!
- Meteoroloji'den 4 il için 'dolu' uyarısı!
- Kafa karıştıran terörist listesi
- İstanbul'da literatüre girecek vaka
- 32 dev şirkete soruşturma