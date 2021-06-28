Oyuncu Erdinç Gülener'e eski sevgiliye hakaretten para cezası
Oyuncu Erdinç Gülener (49), eski sevgilisi sunucu Eda Pera Küçük'e (30) hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada bin 120 lira adli para cezasına çarptırıldı.
Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi, basit yargılama usulüyle görülen davayı karara bağladı. Mahkeme, sanık Erdinç Gülener'in "Hakaret" suçundan önce 90 gün adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın sabıkasız olduğunu ve basit yargılama usulüyle yargılama yapıldığını da göz önünde bulunduran mahkeme, Gülener'i 56 gün adli para cezasına çarptırdı.
Mahkeme, sanık Gülener'in 56 gün karşılığı günlüğü 20 liradan toplam bin 120 lira para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaatin hasıl olduğunu ve sabıkasız oluşunu da dikkate alarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU ?
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede müşteki Eda Pera Küçük ile sanık Erdinç Gülener'in eski sevgili oldukları anlatılmıştı. İddianamede 18 Mart 2020 tarihinde Kadıköy'de sanık Gülener'in müşteki Küçük'e zincirleme şekilde hakaret ettiği belirtilmişti. İddianamede sanık Erdinç Gülener'in "Zincirleme hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.
Video Haberler
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
- Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
En Çok Okunan Haberler
- Köpekler insan yılıyla gerçekten kaç yaşında?
- Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' şoku
- Marmaris paylaşımı: Şeytan Sofrası'ndaki gibi...
- Usta oyuncu yaşamını yitirdi
- Peker'den yeni iddialar: Deniz Baykal ve Korkmaz Karaca
- Otomotivde gözler 1 Temmuz'da
- İçişleri Bakanlığı’ndan yeni normalleşme genelgesi
- BMC'de 480 milyonluk satış
- Sosyal medyanın gündemindeki yurttaş konuştu
- SETA’nın çocukları birbirini yedi