Oyuncu Hazal Kaya, acil servislerdeki son durumu böyle anlattı
Oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acil servislerdeki son durumu anlattı.
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan oyuncu Hazal Kaya, koronavirüsü atlattıktan sonra tansiyon sıkıntısı yaşadığı için acil servise gitmek istediğini ancak hastanelerde yer bulunamadığını anlattı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaya, şu ifadeleri kullandı:
"Covid sonrası tansiyonumla ilgili bir takım sıkıntılar yaşıyorum. Setteki paramedik arkadaşlar eko çekilmesi için acile götürmek istediler beni ama bütün hastanelerin acilleri dolu. 112 ile hastaneler arasında tuhaf ve anlaşılmaz bir iletişim problemi var. Ben eve dönebilecek durumda olduğum için şanslıyım ancak benim kadar şanslı olmayanlar ne yapacak hal buyken bilemiyorum…Gerçekten çok zor"
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