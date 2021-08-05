Oyuncu Pınar Öğün’den '#HelpTurkey soruşturması' tepkisi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, orman yangınları ile ilgili haber ve sosyal medya platformlarından üzerinden yapılan "Help Turkey" paylaşımlarıyla ilgili re'sen soruşturma başlatıldı. Gezi direnişi davasında yargılanan oyuncu Pınar Öğün, sosyal medya hesabı üzerinden duruma tepki gösterdi. Öğün, "Vicdanınız yok mu?" diye sordu.
Türkiye, 28 Temmuz'dan bu yana peş peşe çıkan orman yangınlarıyla sivil toplum örgütleri ve halkın yardımlarıyla mücadele etmeye çalışırken; hükümetin yetersiz kalması sonucu, yangınlarla mücadele edebilmek için sosyal medyada bir kampanya başlatılmıştı.
Instagram ve Twitter üzerinden "GLOBAL CALL" başlığı ve #HelpTurkey etiketi ile paylaşılan görsellere Birleşmiş Milletler'in resmi hesapları etiketlenerek yardım çağrısı yapılmıştı. Kampanyaya birçok sanatçı ve ünlü isim destek vermiş, söz konusu etiket altında 3 milyona yakın tweet atılmıştı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Son olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, orman yangınları ile ilgili bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan "Help Turkey" paylaşımlarıyla ilgili re’sen soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada bazı illerde orman yangınlarının çıktığı 28 Temmuz 2021 tarihinden bu yana bir kısım haber ve sosyal medya sitesi üzerinden yapılan paylaşımlarla ilgili teknik inceleme ve araştırma yaptırıldığı belirtildi. Bu inceleme ve araştırma neticesinde bazı kişi ve grupların gerçek veya bot hesaplar üzerinden organize bir şekilde halk arasında endişe, korku ve panik yaratmaya, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini aşağılamaya çalıştıklarının saptandığı iddia edilerek, "Söz konusu hesaplar ile yangın olayına ilişkin bilgi kirliliğine yol açan gerçek dışı içeriklerin dolaşıma sokulduğu, konuya hassasiyeti olan sosyal medya kullanıcılarının tahrik edilmesiyle kaos ortamı yaratılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir" denildi.
PINAR ÖĞÜN: VİCDANINIZ YOK MU?
Gezi direnişine verdiği destekle bilinen ve Gezi Parkı davasında yargılanan oyuncu Pınar Öğün, soruşturma kararına tepki gösterdi. "Vicdanınız yok mu?" diye soran Öğün, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yarın #gezipark davası var. 2985 yıl ile yargılanıyorum. Çünkü ağaçlar için ağladım. Parka fidanlar gelirken, gaz yutarken bu demokrasi yalan dedim inanmıyorum adalet olduğuna dedim. Haksızlık var dedim.Şimdi #HelpTurkey diyorum. YANGIN DURMUYOR. Vicdanınız yok mu? Kalbiniz yok mu?"
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