Oyuncu Şerif Sezer'den Covid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen aşılama kampanyası için hazırlanan, oyuncu Şerif Sezer'in yer aldığı kamu spotunu paylaştı. Videoda aşı çağrısı yapan ünlü oyuncu Şerif Sezer, "Geriye dönüp baktığımda, geçmez sandığım bütün acıların geçip gittiğini görüyorum. Bu da geçecek. Gene hayata dört elle sarılacağız umutla, aşı sayesinde. Lütfen aşı olalım, kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım" diye konuştu.
Sağlık Bakanlığınca, Covid-19'la mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında, oyuncu Şerif Sezer'in yer aldığı kamu spotu hazırlandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Covid-19 aşılama kampanyası için hazırlanan ve oyuncu Şerif Sezer'in, yurttaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.
Sezer, kamu spotunda, "Geriye dönüp baktığımda, geçmez sandığım bütün acıların geçip gittiğini görüyorum. Bu da geçecek. Gene hayata dört elle sarılacağız umutla, aşı sayesinde. Lütfen aşı olalım, kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım" ifadelerini kullandı.
Ayrıca videoda, salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşılama olduğu vurgulandı.
Bakanlık tarafından Covid-19'la mücadelede başlatılan aşılama kampanyasına, birçok ünlü isim kamu spotlarında rol alarak destek veriyor.
Şerif Sezer: Geriye dönüp baktığımda, geçmez sandığım bütün acıların geçip gittiğini görüyorum. Bu da geçecek. Gene hayata dört elle sarılacağız umutla, aşı sayesinde. Lütfen aşı olalım, kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. pic.twitter.com/wWwuN9QPvd— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 29, 2021
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