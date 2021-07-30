Oyuncu Şerif Sezer'den Covid-19'a karşı aşılanma çağrısı

30 Temmuz 2021 Cuma, 00:00

Sağlık Bakanlığınca, Covid-19'la mücadelede yürütülen aşılama kampanyası kapsamında, oyuncu Şerif Sezer'in yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Covid-19 aşılama kampanyası için hazırlanan ve oyuncu Şerif Sezer'in, yurttaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

Sezer, kamu spotunda, "Geriye dönüp baktığımda, geçmez sandığım bütün acıların geçip gittiğini görüyorum. Bu da geçecek. Gene hayata dört elle sarılacağız umutla, aşı sayesinde. Lütfen aşı olalım, kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım" ifadelerini kullandı.

Ayrıca videoda, salgın hastalıkları kontrol altına almanın en etkili yolunun aşılama olduğu vurgulandı.

Bakanlık tarafından Covid-19'la mücadelede başlatılan aşılama kampanyasına, birçok ünlü isim kamu spotlarında rol alarak destek veriyor.