Özcan Bizati "Rakibin eksik kalması gerekiyordu"
Süper Lig'in 39. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 2-0 yenilen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Özcan Bizati, kötü bir oyun sergilediklerini söyledi.
Bizati, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Kötü bir maç oynadık. Oyunu çevirecek reaksiyonları veremedik. Oynamamamız gereken bir oyun oynadık. İkili mücadeleleri kaybettik, ara topları yedik." değerlendirmesinde bulundu.
Gedson Fernandes'in, Daniel Candeias'a yaptığı faulde kırmızı kart görmesi gerektiğini belirten Bizati, şöyle devam etti:
"Maçın kırılma anlarından biri eksik olduğumuz anda yediğimiz goldü. Rakibin eksik kalması gerekiyordu. VAR'a bakmadan ben pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. Optimal bir karar verilmesi gerekiyordu. O anda yediğimiz golle mağlup duruma düştük. Oyunu çevirmekte zorlandık. Oyuncumuzun omzunda ciddi yırtığı var. Sezonu kapattı diye düşünüyoruz."
"Ligin hem zirvesini hem de alt sıralarını etkileyen doğrudan bir hata oldu mu?" sorusu üzerine Bizati, "Kesinlikle. Candeias'ın pozisyonu kırmız kart. Fernandes'in oyundan atılması gerekiyordu. 3-4 dakika oyuncu değiştirmeyle ilgili eksik oynarken gol yedik. Rakibimiz kolay bir galibiyet almış oldu. Biz belki buradan puan alabilecek durumda olacaktık. İkinci yarı farklı formasyonlar oynanabilirdi. O şansımız kalmadı. Rakibimiz buradan galip gelmese diğer rakipleri de puan farkını açabilirdi. Dolayısıyla ligin hem üst hem de alt sıralarını etkiledi." ifadelerini kullandı.
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