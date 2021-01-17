Selçuk Özdağ'a saldıran 2 şüpheli gözaltına alındı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Gelecek Partisi Genel Başkan yardımcısı Selçuk Özdağ'ın evinin önünde uğradığı saldırıyla ilgili 2 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Ankara Emniyeti, Özdağ'ın evinin önünde uğradığı sopalı ve silahlı saldırıya ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, Özdağ'a saldıran 2 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Özdağ'ın evinin önünde birçok mobese kamerası olduğunu ve 24 saat içinde emniyetin bir açıklama yapmasını istemişti.
"SİLAH ÇEKMESEK, ÖLMÜŞTÜM"
Özdağ, 15 Ocak günü evinin önünde arabasına bineceği sırada silahlı ve sopalı kişilerce darp edilmişti. Özdağ'a kaldırıldığı hastanede birçok operasyon yapılmıştı. Özdağ, saldırı sonrası,
"Bu bir hukuk reformu doğru. Türkiye’yi getirdikleri yer burası, suratımda dikişler var, elim kırık… Biz silahımız çekmesek ateş etmesek belki de ölmüştük şimdi. Şu an bir hastanedeyim geldiğim andan itibaren sürekli operasyon yapılıyor. Cumhurbaşkanı ve Bahçeli'ye sesleniyorum, bakın susmayacağız, korkmayacağız. Gençleri de kimse kullanmasın" demişti.
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