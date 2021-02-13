Özdağ'a saldıranların serbest kalmasının ardından Davutoğlu'nun yaptığı çağrıya destek Kılıçdaroğlu ve Babacan'dan geldi

13 Şubat 2021 Cumartesi, 01:54

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Selçuk Özdağ'a saldıran 5 kişinin tahliye edilmesine, "Suçun cezasız kaldığı, mafya artıklarının cesaretlendirildiği bu düzen, sadece siyasileri, STK’ları, evlatlarımızı değil, tüm Türkiye’yi ve demokrasimizi hedef almaktadır" diye tepki gösterdi.

Davutoğlu'nun açıklamasını paylaşayan Kılıçdaroğlu, "Suçun cezasız kaldığı, mafya artıklarının cesaretlendirildiği bu düzen, sadece siyasileri, STK’ları, evlatlarımızı değil, tüm Türkiye’yi ve demokrasimizi hedef almaktadır. Bedeli ne olursa olsun, bu ülkeye demokrasi gelecek ve hiçbir suç cezasız kalmayacak" dedi.

Davutoğlu'nun çağrısına bir destek de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi. Babacan, "Siyaset gücünü sözden alır. Sözü şiddetle boğduğunuzda ne meşru siyaset kalır ne de demokrasi. Siyasetçilere saldıran silahlı sopalı çetelerin serbest bırakılması toplumsal huzurumuza kastetmektir. Güzel ülkemize yazık ediyorsunuz!" ifadelerini kullandı.

Tahliye kararını Davutoğlu, sosyal medya hesabından şu sözlerle eleştirerek dayanışma çağrısında bulundu:

"Tuz koktu, tuz! Selçuk Özdağ’ı sokak ortasında öldürmeye teşebbüs eden 5 zanlı bir cuma gecesi sessiz sedasız serbest bırakıldı! Bu sadece partimize değil demokrasimize saldırıdır! Başta siyasi partiler ve STK'lar olmak üzere milletimizi dayanışma içinde olmaya davet ediyorum."