Özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı

Mersin'in Mezitli ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü polis 6 kişi yaralandı.

AA
31 Ocak 2021 Pazar, 22:56
Özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı
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Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç ile E.Y. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada, özel harekat polislerinden M.Ç, Y.Ü, M.G, D.K. ve otomobilin sürücüsü E.Y. ile yanında yolcu olarak bulunan Ç.U. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


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