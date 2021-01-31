Özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı
Mersin'in Mezitli ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü polis 6 kişi yaralandı.
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç ile E.Y. yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada, özel harekat polislerinden M.Ç, Y.Ü, M.G, D.K. ve otomobilin sürücüsü E.Y. ile yanında yolcu olarak bulunan Ç.U. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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