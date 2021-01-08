Özel jetiyle Kongre baskınına katılan emlak zengini: 'Hayatımın en güzel günlerinden biriydi'
ABD Kongresinin Donald Trump destekçileri tarafından basılması sırasında çıkan olaylara Teksas'dan özel jetiyle katılan emlak komisyoncusu ve radyocu Jenna Ryan'in "Biz sadece başkente saldırdık. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi" ifadelerine tepki yağdı.
ABD'de Donald Trump destekçilerinin 6 Ocak'ta Kongreyi basması ve yaşanan şiddet olaylarının yankıları sürüyor.
Teksas eyaletinde ünlü emlak komisyoncusu ve radyocu Jenna Ryan arkadaşlarıyla birlikte milyon dolarlık özel jet ile başkent Washington'daki gösterilere katıldı. Özel jetin yanında fotoğraf çektiren Jenna Ryan sosyal medya hesabından "Biz sadece başkente saldırdık. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi" ifadelerini kullandı. Ryan'a binlerce Amerikalı tepki gösterdi.
'BU SAVAŞA GİDEN BİR BAŞLANGIÇ'
Ryan, kongre binasının bulunduğu Capitol Hill'e yürüyüşü canlı yayınlayarak "Bütün bu işçi sınıfı insanlar bir hafta izin alıyor… Buraya özgürlük için uçtuk. Seçimi çalmak istiyorlar, her şeyi çalmak istiyorlar. Biz insanlar kızdık. Özel bir jetle uçtuk, tanrı bizi bugün burada istedi. Trump benim başkanım. Bu savaşa giden bir başlangıç" ifadelerini kullandı. Beş kişinin ölümüne neden olan gösteriye ilişkin ikinci bir paylaşım yapan Ryan, "Biz sadece başkente saldırdık. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi"dedi. Ryan’ın bu paylaşımına Amerikan medyası ve halk tarafından tepki yağdı.
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 5'E ÇIKMIŞTI
Kongre binasının Trump destekçisi göstericilerce basılması sırasında çıkan olaylarda 50'den fazla polis yaralanırken, çıkan arbedede başına darbe alan polis memurlarından birinin bugün hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Kongredeki olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı.
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