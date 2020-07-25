Özgür Özel: AKP erirken, CHP güçleniyor

25 Temmuz 2020 Cumartesi, 17:34

CHP Kurultayı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özgür Özel, CHP ile AKP arasındaki oy farkının giderek kapandığını belirterek, şunları söyledi:

“Bu kurultay, CHP’nin muhalefette yaptığı son kurultay. Hepimiz şunu görüyoruz; iktidar eriyor, buz dağından hatırı sayılır kütlelerin kopması, uzaklaşması gibi toplum kesimleri uzaklaşıyor. AKP erirken, CHP giderek güçlenerek iktidara yürüyor.”

"BU DÜZENDEN HERKESİN SIDKI SIYRILDI"

AKP ile CHP arasındaki oy farkının giderek, bir, iki puanlara kadar düştüğünü ifade eden Özel, “CHP nin kendi birliği bütünlüğü kendi içindeki dinamizmi kendi içindeki sevgi halkalarını kuvvetlendirmesi Türkiye’ye güven verecektir. AKP’nin oyları, MHP eklense de yüzde 40’ı geçemez durumda. Sadece CHP değil, Cumhur ittifakı karşısındaki tüm toplumsal muhalefet güçleniyor çünkü bu baskı rejiminden, tek adam rejiminden, aileyi kollayan başka kimseyi gözetmeyen parti devletinden, aile devletine dönüşmüş bu düzenden herkesin sıdkı sıyrıldı” sözleri ile AKP'yi eleştirdi.

"SAĞLIKTAN DA, DEMOKRASİDEN DE TAVİZ VERMEYECEĞİZ"

İki gün sürecek olan kurultayı, "sağlıktan ve demokrasiden taviz vermeden" tamamlayacaklarını kaydeden Özgür Özel, ”Gönül tribünlerde 20 bin kişinin tezahüratlarını duymak ister ama Birleşmiş Milletler'in bile toplantılarını uzaktan yapmak zorunda kaldığı bir süreçte, ümit ediyoruz bu şartlarda yapılan tek kurultay olarak tarihte yerini alır ama bu kurultaydan CHP geleceğe dönük önemli mesajlarla güçlenerek çıkacak, buna yürekten inanıyoruz” dedi.

"SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Koronavirüs sürecinde tüm dünyada yoksulluğun sadece bir kişiyi ilgilendiren bir olay olmadığının ortaya çıktığını kaydeden Özel, CHP olarak sosyal devleti güçlendiren bir anlayışla halka hizmet edeceklerini söyledi. Özel, şu değerlendirmeyi yaptı:

“İngiltere, dünyanın dört bir yanındaki yoksulluklara duyarsızken, Çin’de dört fakir işçinin bir canlı hayvan pazarında içtikleri çorba, İngiltere Başbakanı’nı yoğun bakıma sokabiliyor. Demek ki toplumda en fakirimizin sağlığı kadar, sağlıklı bütün toplum. En fakirimizin sosyal güvencesi neyse, toplumun da toplam güvencesi bu demek aslında... Böyle bir anlayışa ihtiyaç var. O yüzden Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu, yeni bir sosyal devleti, yeni bir devletçilik anlayışını, devlet anayı yani devletin ceberut, sürekli vergi alan sağ eli yerine, CHP’ nin iyi bildiği sol elinin güçlendirilmesini söylüyor. Bu kurultaydaki manifestomuz da buna ışık tutan, bu konudaki sorulara cevap veren bir manifesto olacak.”