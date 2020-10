Özlem Çerçioğlu, işkence mağduru kadını yalnız bırakmadı

13 Ekim 2020 Salı, 21:08

Aydın'ın Söke ilçesinde 7 yıllık eşi, üç çocuğunun annesi 22 yaşındaki Özlem K.'yi darp ederek tanınmayacak hale getiren, saçlarını yolan 26 yaşındaki Ü.K., şikayet üzerine gözaltına alındı. Çıkarıldığı savcılıkta serbest bırakılan Ü.K., iddiaya göre kayınvalidesini arayarak ölümle tehdit etti. Sosyal medya hesabından eşini darp ettiğini kabul eden Ü.K. “Sırf beni tahrik etmek için bana saldırdı, boğazımı sıktı, ben de vurmuş bulundum” sözleriyle kendini savundu.

ÇERÇİOĞLU SAHİP ÇIKTI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla CHP Söke Kadın Kolları Başkanı Kübra Çolak, Kadın Kolları İl Yöneticisi Eylem Günal Gürbüz, CHP Söke İlçe Örgütü Eğitim Sekreteri Nursel Tunç, Özlem K.'yi ziyaret etti. Başkan Çerçioğlu’nun dayanışma mesajını ileten CHP heyeti, Özlem K.’nin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi ve sorumlu Ü.K.'nin ceza alması için olayın takipçisi olacaklarını bildirdi.

"HAYATİ TEHLİKESİ VAR"

CHP Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, “22 yaşında üç çocuk annesi Özlem K.'nın , eşi Ü. K tarafından şiddet ve işkence görmesi nedeniyle kendisini Kadın Kolları olarak ailesiyle yaşadığı evinde ziyaret ettik. 7 yıllık evliliğinde birçok kez şiddet ve ayrılma girişiminde bulunmuş ancak ne yazık ki her seferinde kocasına geri dönmüş ve sonuç böyle olmuş. Ailesi yanında, çocukları ise kayınvalidesinde olan Özlem K., eşi tarafından her gün şiddet gördüğünü ve kocasının şiddet yanlısı olduğunu söylüyor. Kendisi tanınmayacak hale gelmesine rağmen, kocasının elini kolunu sallayarak dışarda rahatça gezebiliyor olmasını aklım almıyor. Bu kişi bu kadınımızı darp ediyor, tehdit ediyor ama hala uzaklaştırma kararı dışında yapılan hukuki başka bir işlem yok. Özlem K.'nın hayati tehlikesi hala devam etmektedir. Devlet yasaları kadını korumakla görevli olması gerekirken, yine bir kadınımız şiddete, işkenceye maruz kalıyor. Bugün İstanbul Sözleşmesi'nin bütün maddeleri uygulanıyor olsaydı bu olay belki de hiç yaşanmayacaktı. Buradan yetkililere sesleniyorum bu kişinin içeriye girip ceza alması için Özlem K.'nın ölmesini mi bekliyorsunuz? Bir insanın, bir kadının hayatı bu kadar önemsiz mi sizler için? Vicdanınızı Özlem K'nın ailesinin yardım çığlığı ile baş başa bırakıyorum "Kızımızı kurtarın, göz göre göre ölüme terk etmeyin !" Biz CHP Kadın Kolları olarak her zaman olduğu gibi şiddetin karşısındayız asla kabul etmiyoruz. İstanbul Sözleşmesinin önemini bir kez daha tekrarlıyor hemen bu maddelerin uygulanmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.