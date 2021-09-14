Özsüt Genel Müdürü Latif Aral: Maliyetler yüzde 55 arttı, müşteriye yansıtamıyoruz

14 Eylül 2021 Salı, 04:00

Gıdada maliyet artışları şirketleri zorluyor. Türkiye’nin yeme içmede önemli zincirlerinden Özsüt’ün Genel Müdürü Latif Aral, hazirandaki normalleşmeden sonra hızlı bir toparlanma yaşadıklarını ancak maliyet artışlarını ürünlerine yansıtamadıklarını belirtti.

Ağustos ayı için açıklanan üretici enflasyonunun yüzde 45 olduğunu ancak gıdada bu oranın daha fazla olduğunu dile getiren Aral, “Bizim kendi hesaplarımıza göre bu rakam yüzde 55’in üzerinde” dedi. Tüketici enflasyonunun ise yüzde 19 olarak açıklandığını ve aradaki makasın gittikçe açıldığını söyleyen Aral, şöyle devam etti:

“Bu yük bizim sırtımıza yüklenmiş durumda. Her geçen gün yeni zam haberleri geliyor, hiçbir dönemde maliyetimiz bu kadar artmamıştı. Bu yükü taşımak tabii ki sürdürülebilir değil ama satın alma gücümüzü ve marka güvenilirliğimizi kullanarak elimizden geldiğince bu artışları müşterilerimize yansıtmamaya çalışıyoruz.”

Korona önlemlerine her türlü desteği vereceklerini aktaran Aral, Özsüt çalışanlarında aşılanma oranının yüksek olduğunu belirtti ve “PCR testi zorunluluğu ile aşıya teşvikin de artacağını düşünüyoruz. Ancak bu test maliyetinin ne işçiye ne de bizlere yüklenmesi gerekiyor” diye konuştu.

30 MİLYON TL AYIRDI

Markanın yeni konsept mağazalarla yatırımlarına devam ettiğini de belirten Aral, iki yeni konsept ile 2021 yılı için 275 milyon TL bütçe hedefi koyduklarını ve şu anki göstergelerle bu rakamı aşacaklarını aktardı. İzmir’deki Özsüt Select isimli konsept mağazası için 5 milyon TL’lik bir yatırım yaptıklarını ve Türkiye’de ilk olduklarını söyleyen Aral, şöyle konuştu:

“Bu mağazada her şey müşteri için mekân içerisinde taze üretiliyor. Her ürünün şefi mekânda hazır bulunuyor. Bu konseptten Türkiye genelinde sadece beş tane açacağız, 25-30 milyon TL’lik bir bütçe ayırdık. Bunun yanında daha ucuz lokasyonlarda daha az bütçe ile yatırımcı dostu bir yan markamızı da planladık.”