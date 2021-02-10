Öztrak sert çıktı: Hükümet destek konusunda çok cimri davranıyor

10 Şubat 2021 Çarşamba, 16:12

Genel Başkan Aykut Yenice ve esnaf odası başkanları ile görüşen CHP heyeti, görüşmenin ardından bir basın toplantısı yaptı. CHP Ekonomi Masası heyeti adına konuşan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, esnafa bütçeden doğrudan yardım yapılması gerektiğini söyleyerek, “Şu anda ülkeyi yöneten hükümet esnafın sorununu faiziyle borç vererek çözmek istiyor. Lokantalarımıza, lokantacılarımıza sahip çıkmamız lazım” dedi.

Öztrak konuşmasında şunları söyledi:

DESTEK 160 MİLYAR TL OLMALIYDI

OECD ülkeleri içinde gelişen ekonomilere baktığımız zaman bu pandemi döneminde bütçeden doğrudan verdikleri destek GSYH’nin yüzde 3,3’ü olmuş. Biz de bizim ligimizde olan ekonomiler kadar esnafımıza bütçemizden destek vermiş olsaydık yaklaşık 160 milyar TL yapardı. Vere vere, en son rakamlar dahil değil, 6 buçuk milyar dolar destek vermişiz. Esnafa verilen desteklerin önemli bir kısmı bundan önceki sistem nedeniyle uygulanabilir mahiyette de değil. Özellikle şu anda ziyaret ettiğimiz federasyon mensubu esnaf, bu süreçte en çok zarar gören esnaf.

HÜKÜMET ESNAFA FAİZLE BORÇ VERİYOR

2 milyon çalışan, yaklaşık 80 bin işletme, kafeleri kafeteryaları kattığımızda 110 bine varan bir sayıdan bahsediyoruz. Yan sektörlere de baktığımız zaman 4 ila 6 milyon kişiyi etkileyen bir sıkıntı söz konusu. Ama maalesef şu anda ülkeyi yöneten hükümet esnafın sorununu faiziyle borç vererek çözmek istiyor. Diğer ülkelerin yaptığı bütçeden doğrudan destek konusunda çok cimri davranıyor.

LOKANTACILARIMIZA SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM

Bu pandemi süreci adeta dünya savaşı gibi. Geçen dünya savaşından kendi varlıklarını en iyi koruyarak çıkan ülkeler, daha sonraki süreçte en başarılı ülkeler. Hep fırsatlardan bahsediyoruz. Türkiye’nin bu fırsatları yakalayabilmesi için başta esnafı şu anda üreten tüm kesimlerine sahip çıkması lazım. Şu anda bakıyoruz, kapanan esnaf sayıları, kapanan işletme sayıları son derece ürkütücü. Bunlar her nedense istatistiklerde görünmüyor. Lokantalarımıza, lokantacılarımıza sahip çıkmamız lazım.