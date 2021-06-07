Pakistan'da tren kazası: 30 ölü, 50 yaralı
Pakistan'ın Sindh eyaletinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.
Yetkililer, eyaletin Gotki bölgesinde seyir halindeki bir trenin vagonunun yerinden çıkıp sürüklendiğini ve karşı yönden gelen başka bir trenle çarpıştığını belirtti.
Kazada ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını açıklayan yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Fotoğraf: Temsilidir
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