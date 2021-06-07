Pakistan'da tren kazası: 30 ölü, 50 yaralı

Pakistan'ın Sindh eyaletinde meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 30 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

AA
07 Haziran 2021 Pazartesi, 07:28
Pakistan'da tren kazası: 30 ölü, 50 yaralı
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Yetkililer, eyaletin Gotki bölgesinde seyir halindeki bir trenin vagonunun yerinden çıkıp sürüklendiğini ve karşı yönden gelen başka bir trenle çarpıştığını belirtti.

Kazada ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını açıklayan yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Fotoğraf: Temsilidir


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