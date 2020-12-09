Pala, karantinanın 14 günden 10 güne düşürülmesini değerlendirdi

09 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

Sağlık Bakanlığı’nın karantina süresini 14 günden 10 güne düşürmesini değerlendiren Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, “Bilimsel araştırmaya göre kişinin bulaştırma özeliği 10. günde sona erer. Bu bakımından doğru bir karar. Ancak hasta olmakla bulaştırıcı olmak farklı. Kişinin bulaştırıcılığı geçmiş olabilir ama hastalığı daha 3 hafta devam edebilir. Dolayısıyla bulaştırıcılığı geçti diye 10 gün sonra hemen işe göndermek yerine, hastalığın daha kolay seyretmesi ve kişinin sağlığının bozulmasını engellemek için çaba göstermek gerek. Bu karar emekçilerin sağlıklarını değil, sermayenin kazancını ön plana çıkaran bir karar. Emek sömürüsüne devam edilmesi anlayışı var” dedi.

BAŞKA SORUNLAR VAR

Prof. Pala, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Karantina süresinin 10. günde test yapılmaya gerek olmaksızın sona ermesinde bir problem yok. Ancak bunun dışında başka problemler var” diyerek bakanlığın karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi dışında iki ayrı düzenleme daha yaptığını anımsattı.

Pala, “Birincisi, beşinci günden itibaren test yapılarak kişilerin 8. gün itibarıyla işe dönmesine olanak sağlanması meselesi. İkincisi, PCR sonucuna göre yedinci günün sonunda karantinanın sonlandırılması. Karantinanın test yapılmaksızın 14 günden 10 güne indirilmiş olması kabul edilebilir ancak beşinci günde test yaptırıp tekrar bu kişileri sekizinci günden başlayarak çalıştırmaya zorlamak doğru bir karar değil. Bu kararla karantina süresi fiilen yedi güne indirilmiş oluyor. Bu durum hem hastalığın bulaştırıcılık süresi bakımından uygun değil hem de PCR testlerinin hastaları gösterme oranının yüzde 60-70’lerde olduğu unutulmamalı” dedi.

‘DOĞRU DEĞİL’

Pala, özetle şunları söyledi: “Her ne kadar rehberde ‘semptom gelişmeyen’ biçiminde yer alsa da burada kişilerin ateşi, öksürüğü, kas ağrısı, halsizliği gibi bulguları devam ederken 5. gün sonrasındaki test üzerinden 7. gün bitince işe gitmeye zorlanmaları doğru bir şey değil. Emekçilerin iş güvencesi yoksunluğu nedeniyle semptomları olsa bile çalışmaya zorlandıklarını biliyoruz. Hastaların dinlenerek iyi beslenerek ve stresten uzak durarak hastalığı geçirmeleri için uygun koşulları hazırlamak gerekir. Covid-19 hastaları, hastalığı geçirdikten 3-6 ay sonra bile özellikle akciğerlerindeki birtakım sıkıntılar nedeniyle sorun yaşayabiliyor.”

BAKANLIK: YANLIŞ YORUMLANDI

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, “ ‘Yakın temaslıların karantina süresine’ ilişkin yapılan değişikliklerin yanlış yorumlara sebep olduğu görülmüştür. Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan güncellemeler, anlık olarak takip edilmektedir. Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler de yukarıda sayılan güncellemelere paralel olarak yapılmıştır” denildi.