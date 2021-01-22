Pandemide akıl sağlığını korumak için 10 adım
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve insanların günlük yaşamını tamamen değiştiren salgında akıl sağlığını korumak için 10 adım.
Koronavirüs pandemisi devam ederken, virüs varyantlarının da yayılmaya başlamasıyla birlikte alınan tedbirler ve karantina uygulamaları hem dünya da hem de Türkiye'de devam ediyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve herkesin günlük yaşamını tamamen değiştiren salgında akıl sağlığınızı korumak için şu 10 adımı takip edebilirsiniz:
UYKUNUZA DİKKAT EDİN
Yetişkinlerin günde 7 ila 8 saat uykuya ihtiyacı var. ABD merkezli düşünce kuruluşu RAND Corporation’dan Dr. Wendy Troxel, “Düzenli bir uyuma ve uyanma saati beyne dünyanın güvenli bir yer olduğuna dair güçlü mesajlar göndererek korku ve kaygıyı azaltır” dedi. Yatmadan önce duş alın, kitap okuyun ve teknolojik cihazlarla geçirdiğiniz vakti sınırlandırın.
DÜZEN OLUŞTURUN
Her gün aynı saatte kalkın ve giyinin. Kendinize sabahları bir düzen kurun. Bazıları gün içerisinde yapmak istediklerini not alır ya da bir ajanda hazırlar. Her sabah aynı koltukta bir bardak kahve içmek bile işe yarayacaktır. Öğünleri atlamayın ve egzersiz yapın.
ZİHNİNİZİ SAKİNLEŞTİRİN
Michigan eyaletinin Farmington Hills ilçesinden Dr. Carolyn Daitch, beyin sürekli alarm durumunda olduğunda kişinin stresle başa çıkmakta zorlanacağını belirtti. Güne 15-20 dakikalık bir yogayla başlamak ve gün içerisinde iki dakikalık nefes alma egzersizi yapmak sakinleşmenize yardımcı olacaktır.
KONUŞMANIZA DİKKAT EDİN
Kendimizle konuşurken kullandığımız kelimeler görünüşümüzü belirler. Michigan Ann Arbor Üniversitesi’nden Patricia Deldin, kendinizle konuşurken “buyurgan” ifadelerden kaçınmanızı, daha esneklik alanı bırakan cümleler seçilmesini öneriyor. Örneğin “Bunu yapmalıyım” yerine “Bunu yapmayı isterim” demek gibi dilde basit değişimler duygularımızı ve davranışlarımızı olumlu etkileyebilir.
MERHAMETLİ OLUN
Araştırmalar kendilerine karşı merhametli davranan kişilerin daha mutlu, dayanıklı ve iyimser olduğunu gösteriyor. Bir şey size acı veriyorsa bunu kabullenmeye çalışın ve kendinizin en iyi dostu olun. Herkesin zorlu dönemlerden geçtiğini kendinize hatırlatın.
BEDENİNİZİ HAREKET ETTİRİN
Michigan Üniversitesi’nden Dr. Deldin’e göre çalışmalar egzersizin halsizliği azalttığını, konsantrasyonu, duygu durumunu ve özsaygıyı artırdığını gösteriyor. Açık havada egzersizse çok daha faydalı. Araştırmalara göre doğada yapılan egzersiz vücudun strese tepkisini azaltırken, kan basıncı ve kortizol seviyelerini de düşürüyor.
HABERLERE SEÇİCİ YAKLAŞIN
Son dönemde medyada bizleri olumsuz etkileyen epey haber yayımlandı. Ne kadar haber okumak istediğinize kendiniz karar verin ve bu seviyeye bağlı kalın. Sosyal medya hesaplarınızda olumsuz yorumlar yapan ve haberler paylaşanları silin. Daha olumlu yazıları okumaya çalışın
İŞ DIŞI AKTİVİTELERİNİZİ DİKKATLİ SEÇİN
Araştırmalar, bir şeyleri başardığınızı ya da bir amacınız olduğunu hissedebildiğiniz aktivitelerin ruh sağlığınızı olumlu etkileyeceğini gösteriyor. Gönüllülük esasına dayalı çalışmalar veya dil öğrenme bu aktiviteler arasında düşünülebilir. Yeni bir hobi edinin, enstrüman öğrenin ve bir spor dalında kendinizi geliştirmeye çalışın.
DESTEKLEYİCİ İLİŞKİLER KURUN
Güçlü ilişkileri bulunan kişiler duygusal açıdan daha sağlıklıdır. Aile ve arkadaşlarınızla düzenli olarak görüşüp iletişimde kalmaya özen gösterin. Her gün bir tanıdığınızla iletişime geçmeyi hedefleyin. Gündelik konulardan başka şeylerle ilgili de konuşarak sohbetinizi zenginleştirin.
MİNNETTAR OLUN
Sevdiklerinizle birlikte olduğunuz için minnettar olun ve bunu onlarla paylaşın. Herkes bu dönemde zorlanıyor. Biris hakkında kötü duygular hissettiğinizde o kişinin sevdiğiniz yönlerini hatırlamaya ve buna tutunmaya çalışın.
Kaynak: Independent Türkçe
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