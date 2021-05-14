Pandemide sokak hayvanlarına 221 ton mama
İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemide sokak hayvanları için mama desteğini artırdı. İBB Başkanı Tunç Soyer, “Pandemide de canlarımızı yalnız bırakmıyoruz” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınının başlamasının ardından sokak hayvanlarının bakım ve beslenmelerine yönelik çalışmalarını artırdı. Pandemi süresince can dostlara 196 ton mama dağıtan Büyükşehir Belediyesi tam kapanma döneminde de 25 ton mama dağıtımını sürdürüyor.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sokaktaki canları pandemide de yalnız bırakmadıklarını söyleyerek, “Mama dağıtımlarında Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerimiz Hayvan Hakları Federasyonu, sivil toplum örgütleri ve gönüllülerle işbirliği yapıyorlar. Pandemide de sokaktaki canlarımızı yalnız bırakmıyoruz” dedi.
HAYTAP İzmir Temsilcisi Esin Önder ise sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıkları için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Esin Önder, “Özellikle pandemi döneminde, insanların dışarı çıkamadıkları zamanlarda kedi ve köpekleri besliyorlar. Biz de her gün sokak hayvanlarının beslenme çalışmalarına katılıyoruz. Gönüllülerle birlikte bu kötü zamanları atlatacağız. İzmir'in merkezinde herkes duyarlı. Yurttaşlar kapılarının önlerine bir kap su bir kap mama koyuyor. Büyükşehir de ulaşılamayan bölgelere ulaşmak için çırpınıyor” dedi.
19 metropol ilçe dışında kalan kırsal bölgelerde ise beslemeler İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel Hizmetler Şube Müdürlükleri ile koordineli bir şekilde gönüllülerin de desteğiyle devam ediyor.
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