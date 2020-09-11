Pandemiye rağmen devam eden dizi setleri Meclis gündeminde

11 Eylül 2020 Cuma, 15:46

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yanıtlaması istemiyle iki ayrı soru önergesi veren Kadıgil, COVİD-19 vakası çıkmasına rağmen Saygı ve Mavera dizi setlerinin devam etmesine yönelik Bakanlığın ne yaptığını sordu. İşveren pozisyonunda olan kanalların pandemiye rağmen emekçilerin hayatını hiçe sayarak çekimlere yeterli tedbirler alınmadan devam etmesini eleştiren Kadıgil, “Kanalların ve Yapım şirketlerinin pandemi sürecindeki yükümlülüklerinin denetimine yönelik bir çalışmanız var mıdır? Bugüne dek kaç dizi seti denetlenmiştir? Denetimler sonucunda herhangi bir cezai yaptırım uygulanmış mıdır” diye sordu.

Kadıgil, dizi sektöründe pandemiden önce de 20 saatlere varan, yasal çalışma saatlerinin çok üzerinde mesailer yapıldığının altını çizerek, “İnsanlık dışı çalışma saatlerinin uygulandığı dizi sektörü için en azından pandemi döneminde herhangi bir önlem alınacak mıdır? Çalışma saatlerinin yasal sınırlara çekilmesi için Bakanlığınız tarafından nasıl bir çalışma yürütülmektedir” sorularının da yanıtını istedi.

"DİZİ SEKTÖRÜ EMEKÇİLERİ OLDUKÇA ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR"

Pandemi sürecinde işsizlik fonu, kısa çalışma ödeneği ya da ücretli izin gibi uygulamalardan yararlanamayan ve çalışamayan dizi sektörü emekçilerinin oldukça zor günler geçirdiğinin altını çizen Kadıgil, şunları söyledi:

“Biz diziler 80-90 dakikaya çıktığında ‘yerli dizi yersiz uzun’ diyerek eylemler yapmıştık. Bugün bu süreler 120 hatta 150 dakikalara dayanmış durumda. Haftada 150 dakikalık dizileri yetiştirme zorunluluğuyla iş hukukuna hatta insan haklarına aykırı uzun çalışma saatlerine mahkum edilen emekçilerinden şimdi de hayatlarını tamamiyle hiçe sayması bekleniyor. Son olarak yapımcılığını Es Filmin üstlendiği Mavera projesinin setinde COVİD 19 vakalarının ortaya çıkmasına rağmen çekimlere ara verilmediği ortaya çıktı. Her geçen gün bu ve benzeri olaylar kamuoyunun bilgisine yansırken Bakanlığın ne yaptığına, nasıl bir önlem aldığına dair ise bilgimiz yok. İktidar, pek çok sektörde olduğu gibi dizi sektörü emekçilerine de ‘Ya kölelik koşullarında çalışarak coronadan öleceksin, ya da açlıktan. Tercih sizin’ dedi.”

Kadıgil, pandemi dönemi boyunca hemen tüm ülkeler kültür- sanat hayatına yönelik milyonlarca dolarlık yardımda bulunurken Türkiye’de iktidarın tüm tiyatrolar için ayırdığı toplam desteğin Saray’ın izleyicisiz konserlerine verilen paranın yarısı kadar olmasına dikkat çekti. Bu süreçte işsizlik fonu, kısa çalışma ödeneği ya da ücretli izin gibi uygulamalardan yararlanamayan ve çalışamayan tiyatroculara, müzisyenlere ve diğer fikir ve sanat emekçilerine dişe dokunur tek bir ekonomik yardım yapılmadığını ifade etti.