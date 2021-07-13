Paris Saint Germain Manisa'yı aldı, Manisa FK'den öneri geldi!

13 Temmuz 2021 Salı, 18:29

Paris Saint Germain, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olararak Sergio Ramos'u kadrosuna katan Fransız devi bugün de 17 yaşındaki genç stopere imzayı attırdı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Guingamp'tan 17 yaşındaki defans oyuncusu Lenny Manisa ile 2024 yılına kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Transferin sosyal medyada gündem olmasının ardından Ege temsilcisi Manisa FK, Paris Saint Germanin'e öneride bulundu. Manisa FK, Paris Saint Germain'in tweetini alıntılayarak, "Senin için forma numarası önerimiz 45! Paris'te iyi şanslar Manisa" paylaşımında bulundu.







