Paris Saint Germain Manisa'yı aldı, Manisa FK'den öneri geldi!
Paris Saint Germain, genç stoper Lenny Manisa'yı kadrosuna kattığını duyurdu.
Paris Saint Germain, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olararak Sergio Ramos'u kadrosuna katan Fransız devi bugün de 17 yaşındaki genç stopere imzayı attırdı.
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Guingamp'tan 17 yaşındaki defans oyuncusu Lenny Manisa ile 2024 yılına kadar sürecek 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Transferin sosyal medyada gündem olmasının ardından Ege temsilcisi Manisa FK, Paris Saint Germanin'e öneride bulundu. Manisa FK, Paris Saint Germain'in tweetini alıntılayarak, "Senin için forma numarası önerimiz 45! Paris'te iyi şanslar Manisa" paylaşımında bulundu.
Video Haberler
- Keresteciler sitesinde korkutan yangın
- Tuz Gölü'nde flamingo yavrularının öldüğünü görüntüledi
- Aşırı sürat felaket getirdi
- 'Drift' yapan magandalar böyle görüntülendi
- Mısır’da akaryakıt tankeri alev alev yandı
- Düğünde kavga çıktı, jandarma uyarı ateşiyle sonlandırdı
- Kuran kursunda dayak rezaleti
- Kırklareli’nde kontrolden çıkan otomobil menfeze düştü:
- Konyaaltı'nda skandal görüntüler!
- Ağ ve misinalardan kurtarılıp denize bırakıldı
En Çok Okunan Haberler
- 'Yaz okulu' için karar verildi
- Sır perdesi aralandı: 'Bazı alıcılar AKP'li'
- Son tanık da yaşamını yitirdi!
- Peaky Blinders oyuncusu evinde ölü bulundu
- Terkoğlu'ndan tehditlere yanıt
- Devlet Bahçeli'ye Süleyman Soylu şoku!
- Taliban tehdidin dozunu artırıyor!
- İsrail'in yeni cumhurbaşkanı Herzog kimdir?
- Koca açıkladı: 'Delta'da korkutan artış
- Yunanistan'dan Galatasaray ile ilgili flaş açıklama!