Park halindeki aracını görünce dehşete düştü
Pendik’te evin önündeki park halinde bulunan araç kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandı.
Olay, Pendik’te Sapan Bağları Mahallesinde Adil Sokak’ta saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mesut Torun evinde otururken kurşun seslerine dışarı çıktı. Aracına baktığında aracın ön kısmında, yakıt deposunda 5 adet kurşun izi ve yerde Av Tüfek mermisi kovanları gördü.
Torun durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Polis ekipleri geldi. Polis ekipleri aracın etrafına şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı. Aracın yakıt deposuna kurşun isabet etmesi üzerine her ihtimal göz önünde bulundurularak İtfaiye ekipleri hazır bekletildi. Olay yeri ekipleri geniş çaplı inceleme yaptı.
"ARAÇTA BİZ DE OLABİLİRDİK"
Aracı kurşunlanan Mesut Torun, “ Evde oturuyordum, kurşun seslerine dışarı çıktım. Aracıma baktığımda 5 tane kurşun izi gördüm. Araçta biz de olabilirdik. Canımıza kast edebilirlerdi. Emniyet güçleri gerekli çalışmayı yapıyorlar” diye konuştu.
Öte yandan kurşunlamada ölen yada yaralanan olmazken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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