Parkta oynarken üzerine aydınlatma direği düşen çocuk yaşamını yitirdi
Arnavutköy'de ikiz kardeşi ile birlikte parkta oyun oynayan çocuğun üzerine aydınlatma direği düştü. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. 10 yaşındaki Görkem Küçük hayatını kaybetti.
Olay, Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 10 yaşındaki Görkem Küçük, ikiz kardeşi Güven ile birlikte parkta oyun oynarken üst kısmına güneş paneli yerleştirilen aydınlatma direği çocukların üzerine devrildi.
Direğin altında kalan ikiz kardeşlerden Görkem Küçük, başından ağır şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırdı.
Arnavutköy Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk, Beylikdüzü'ndeki başka bir hastaneye sevk edildi. Görkem Küçük'ün hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Video Haberler
- Antalya'da otelde turistlerden hemşireye çirkin saldırı!
- 20 yıllık PTT memurundan milyonlarca liralık vurgun!
- Kozan'da orman yangını
- Minibüslerde şoför - yolcu tartışması bitmiyor
- 2 yaşındaki torununu camdan aşağıya atmaya çalıştı
- Karantinadan kaçtı, Ölmek istemiyorum diye bağırdı
- TEMA Vakfı: Cennetin ortasında bir cehennem yaratıldı
- İstanbul'da dehşete düşüren 'ölüm' konvoyu!
- Yüzerken karşılaştılar! Turistler gözlerine inanamadı
- Flamingolar Arin Gölü’nü renklendiriyor