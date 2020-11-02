Patlamada öldüğu sanılan Fatma, cinayete kurban gitmiş
Bahçelievler'de dün sabah saatlerinde bir apartmanın ikinci katında patlama oldu. Medya sektöründe çalışan 31 yaşındaki Fatma Mavi hayatını kaybetti.
Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi 4. Sokakta dün sabah 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, 5 katlı apartmanın ikinci katında patlama meydana geldi. Olay yerine gönderilen itfaiye ekipleri salon kısmında 31 yaşındaki Fatma Mavi'nin cesediyle karşılaştı. 2 yıldır burada oturduğu öğrenilen Mavi'nin öldüğü patlamayla ilgili çalışmalarını derinleştiren Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fatma Mavi'nin en son irtibatta olduğu kişilerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda genç kadının en son Ergin A., ile sık sık görüştüğünü tespit etti.
"ÖNCE BOĞDUM SONRA YAKTIM"
Bunun üzerine çalışma başlatan Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ergin A'yı gözaltına aldı. A'nın ifadesinde, "Gece Fatma ve yanında bulunan 2 kadınla buluşup Taksim'e gittik. Sabah 07.00 sıralarında olayın yaşandığı eve geldik. Başka bir kadın yüzünden bu sırada Fatma'yla aramızda kıskançlık tartışması çıktı. Kendimi tutamadım. O an cinnet getirdim ve Fatma'yı ellerimle boğdum. Sonra Ali İlkay S., adlı arkadaşımı çağırdım. Benzin istasyonuna gittik. Ona para vererek benzin aldırdım. Sonra eve geldim. Ali çıkmadı yukarı. Ben daha sonra benzini dökerek evi ateşe verdim. Fatma'yı da yaktımö dediği öğrenildi.
Ellerinde ve kollarında yanıklar bulunan Ergin A'nın ifadesinin ardından Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ekipleri Ali İlkay S'yi de gözaltına aldı.
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Küçükkaya'dan kötü haber
- Erbaş'ın deprem ile ilgili sözlerine sert tepki
- Son seçim anketinde AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- Celal Şengör'den deprem isyan: Lütfen artık silin
- Erdoğan'ın 'seçim' konuşması sosyal medyada tepki çekti
- Koronavirüs salgınının ne zaman biteceğini açıkladı!
- İstanbul nasıl yıkılacak?
- Gazeteci Ayşenur Arslan'ın acı günü
- AKP'li 'Yeliz' Türkan Şoray'ı hedef aldı!
- Destici faturayı CHP'ye kesti!
Video Haberler
- Depremzedelere getirilen erzakı sattı
- Karantina öncesi tuvalet kağıdına akın ettiler
- Son seçim anketinde AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- Damat, yol kenarında gelini dövdü
- Metrobüs yayaya çarptı
- Erdoğan'ın 'seçim' konuşması sosyal medyada tepki çekti
- Kılıçdaroğlu'nu böyle es geçti
- Oyuncak yarış arabasıyla trafiği birbirine kattı!
- Doğuş, Reha Muhtar'a ateş püskürdü
- Kahreden anlar! Enkazdan çıkan oyuncaklara bakakaldı
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Küçükkaya'dan kötü haber
- Erbaş'ın deprem ile ilgili sözlerine sert tepki
- Son seçim anketinde AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- Celal Şengör'den deprem isyan: Lütfen artık silin
- Erdoğan'ın 'seçim' konuşması sosyal medyada tepki çekti
- Koronavirüs salgınının ne zaman biteceğini açıkladı!
- İstanbul nasıl yıkılacak?
- Gazeteci Ayşenur Arslan'ın acı günü
- AKP'li 'Yeliz' Türkan Şoray'ı hedef aldı!
- Destici faturayı CHP'ye kesti!