Peker'den Soylu'nun açıklamalarına jet yanıt
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TRT Haber'de kendisiyle ilgili açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TRT Haber'de Aysun Torun, Yahya Bostan ve Melik Yiğitel'in sorularını yanıtladı.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarda dile getirdiği iddialara yanıt veren Soylu , "Biz tecavüzcü değiliz, uyuşturucu kullanmadık. Demirden korkan trene binmez. Açsınlar videoyu izlesinler. Çocuğuna dediği gibi yapılmış mı yapılmamış mı? Karısının iç çamaşırına sığınan edepsiz" ifadelerini kullandı.
"O'NA HAK ETTİĞİ HER ŞEYİ SÖYLEYECEĞİM"
Peker, Soylu'nun TRT'deki açıklamalarının ardından Twitter hesabı üzerinden yeni yayınlayacağı video ve Soylu'nun kendisiyle ilgili kullandığı ifadeler üzerinden açıklamada bulundu. Peker, "Kıymetli dostlarım, yarın 7:30 da yeni bir video yayınlayacağım. süslü sülü benimle ilgili TRT’de konuşmalar yapmış. Ancak ben videonun çekimini tamamlamıştım. Söyledikleri cevapsız kalacak sakın zannetmeyin. Pazar günü yayınlayacağım videoda ona hak ettiği her şeyi söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- Son dakika... Süleyman Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına sert yanıt
- Sedat Peker'in sözlerinden sonra Eşkıya dizisindeki ‘Peker’ karakteri kayboldu
- Uykusuz'dan Sedat Peker göndermeli kapak
- Tolga Karel, Sedat Peker ile fotoğrafını paylaştı: Sözde sanatçılar Sedat abiyle çekilen fotoğrafları siliyormuş
Video Haberler
- Haliç'in ortasında tenis oynanır mı? Oynanır
- Abdest alıyor gibi yapıp, askıdaki ceketten parayı çaldı
- Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
- Mehmet Ağar'ın Mübariz Mansimov'la görüntüleri
- Meral Akşener'den videolu 19 Mayıs mesajı
- Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda '19 Mayıs' isyanı
- CHP'den 19 Mayıs'ta rap şarkılı paylaşım
- Muhtar kendi düştü, bayrağı düşürmedi, o anlar kamerada
- İsrail güçleri, Kudüs’te CNN muhabirini tartakladı
- Müzisyen Mehmet Özkeleş'ten Atatürk Marşı
En Çok Okunan Haberler
- Başsavcılık bu sorulara nasıl yanıt verecek?
- Özışık'tan, herkes uyurken açıklama!
- 'Son verilmedi' dedi, 'ara verdim' açıklaması yaptı
- Edizer yine iş başında!
- New York Times'tan Peker yorumu
- Hedefinde Akşener ve İmamoğlu var
- AP, 'Türkiye' raporunu kabul etti
- Hadi Özışık, Süleyman Soylu'yu böyle anlatmıştı
- Uykusuz'dan Sedat Peker göndermeli kapak
- Cem Küçük'ten Peker'e Fuat Avni iması