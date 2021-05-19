Uykusuz'dan Sedat Peker göndermeli kapak

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 12:49

Uykusuz, 714. sayısında "Son üç ayda 29 bin esnaf kepenk kapattı" cümlesine yer verdi. Kapakta, Sedat Peker'in YouTube yayınlarında kitap kullanmasına gönderme yapıldı.

Yazıldığı dönem büyük ses getiren ve başyapıt kabul edilen Knut Hamsun imzalı Açlık kitabına yer veren Uykusuz, "Başka türlü kimse dinlemiyor..." diye yazdı.

Uykusuz'un kapağı şöyle: