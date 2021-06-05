Mustafa Şentop 'mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasını Soylu'ya sordu

05 Haziran 2021 Cumartesi, 12:24

Habertürk TV, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un 'mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasıyla ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yazı gönderdiğini aktardı.





Canlı yayında aktarılana göre, bu yazıda şu ifadeler yer aldı:

Gazi Meclis'in bu tür iddialarla anılmaması ve vekillerin de zan altında kalmaması gerek.

Hukuki sürecin başlatılabilmesi için tüm bilgi ve belgeler hem adli makamlara hem de Meclis Başkanlığı'na gönderilsin.