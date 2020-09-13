'Pelikan'cı provokasyonuna CHP'den sert yanıt

13 Eylül 2020 Pazar, 12:58

AKP içerisindeki 'Pelikan' denilen ekibin önde gelen isimlerinden biri olan, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Selman Öğüt, 12 Eylül'ün 40. yıl dönümünde büyük tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Kemalizmi hedef alan yandaş isim, sosyal medya hesabından "Kemalizm bir virüstür, devlet ise vücuttur. Virüs vücuda zarar verebilir, ama virüs virüstür, vücuda hükmedemez. Vücuda kalp ve beyin hükmeder" diye yazdı. Provokatif sözlerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı da dayanak gösteren yandaş isim, "Erdoğan Kemalistlere devletin vücudundan temizlenen bir virüs türü olduklarını göstermiştir." ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK VE CUMHURİYET DÜŞMANLARI"

Selman Öğüt'ün provokatif paylaşımına CHP'den sert tepki geldi. CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Murat Emir, Selman Öğüt'ün görev yaptığı üniversite ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilişkisine dikkat çekerek "'Her taşın altından Medipol çıkıyor' derken ne kadar da haklıymışız.Cumhuriyet ve Atatürk düşmanları da burada yuvalanmış." dedi.