İktidar cephesinde sular durulmuyor: Metiner'den Pelikanın kritik ismine sert yanıt
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile canlı yayında tartışan AKP eski Milletvekili Mehmet Metiner ile Pelikan grubunun öne çıkan isimlerinden Cemil Barlas arasında sert tartışma yaşandı. Barlas'ın "Mehmet Metiner'in haddi olmayan şeylere racon kesme huyu hep vardı" eleştirisine Metiner, "Biz gücümüzü sizin gibi her dönemin muktedirleri karşısında gerdan kırmaktan almıyoruz" yanıtını verdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile canlı yayında polemiğe giren AKP'li Mehmet Metiner ile yandaş Sabah yazarı Mehmet Barlas'ın oğlu, Pelikan grubunun öne çıkan isimlerinden Cemil Barlas arasında sert tartışma yaşandı.
Cemil Barlas sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmet Metiner'in haddi olmayan şeylere racon kesme huyu hep vardı" dedi.
Metiner ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Barlas'a sert tepki gösterdi.
"C. Barlas adlı bir hadsiz tekrar hadsiz dilini uzatmış nedense" diyen Metiner, "Ömrünü davasına adamışlara dil uzatma küstahlığında bulunan sizin gibileri adam yerine koyanlarda kabahat. Biz gücümüzü sizin gibi her dönemin muktedirleri karşısında gerdan kırmaktan almıyoruz. Bize Allah yeter" ifadelerini kullandı.
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