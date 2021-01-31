PEN Amerika'dan 'Risk Altındaki Sanatçılar' rehberi

31 Ocak 2021 Pazar, 09:10

Rehber, sanatçıların yollarını bulmalarına, tehdit ve zulmü aşmalarına yardımcı olmak için İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde yayımlandı.

Kapsamlı ve türünün ilk örneği olan Sanatçılar için Güvenlik Kılavuzu, dünya çapında tehlikede olan sanatçıları kaynaklarla buluşturan bir proje olan ARC kapsamında sunuluyor. ARC, 2020’de tehdit altındaki sanatçılardan başlangıcından bu yana diğer tüm yıllardan daha fazla yardım talebi aldı.

Bianet'in aktardığına göre, rehberdeki öneriler, ARC’nin risk altındaki sanatçıları yardım için bir araya getirme deneyiminin yanı sıra, sanatsal özgürlüğü savunmak için çalışan, araştırmaları, kampanyaları ve işbirliklerini sağlayan küresel ortaklar ağına ilişkin geniş bilgi birikimiyle hazırlandı.

'REHBER, PRATİK STRATEJİLER SUNUYOR'

ARC’nin direktörü ve rehberin başyazarlarından biri olan Julie Trebault rehberle ilgili olarak şunları söyledi:

“Bu yıl, dünya çapında protesto hareketlerinde bir patlama gördük, aynı zamanda hükümetlerin sanatsal özgürlüğü ve muhalefeti haksız yere ve zaman zaman şiddetle susturmaya yönelik umutsuz girişimlerini gördük. Sanatçılar, haklar ve adalet için küresel hareketin liderleri olmuştur ve genellikle tutuklama, alıkoyma, adam kaçırma ve hatta cinayet için hedef alınırlar. Tutkulardaki ve değişen zihinlerdeki yaratıcı ifadenin gücü, rejimlerin sanatçıları tehdit edici olarak görmesine neden olan şeydir. Rehberimizin, tehlikeyle karşı karşıya olanlar ve dünya çapında sanatsal özgürlüğün ifade özgürlüğünü korumak için ellerinden geleni yapan kuruluşlar için bir başvuru kaynağı olacağını umuyoruz.

Kılavuz, risk altındaki sanatçılar için pratik stratejiler sunuyor. İncelenen konular arasında sanatçıları hedefleyen yasaları anlamak, dijital güvenliği desteklemek, güvenlik planları oluşturmak, insan hakları ve sanat kuruluşlarından yardım bulmak ve daha fazlası yer alıyor.”

13 SANATÇIYLA RÖPORTAJ

“Ayrıca, Rus eylemci ve Pussy Riot üyesi Masha Alyokhina, Kübalı performans sanatçısı Tania Bruguera da dahil olmak üzere zulüm yaşamış veya halihazırda zulüm yaşayan 13 tanınmış sanatçıyla röportaj yaptık.”

Kılavuz, çalışmaları nedeniyle susturulan sanatçıları ve yaratıcı profesyonelleri korumaya yardımcı olacak öneriler sunuyor. Rehberdeki konular şunları içeriyor:

Hükümetlerin ve devlet dışı ajanların sanatçılara saldırmak için kullandığı taktikler

Riskleri belirleme ve değerlendirme yöntemleri

Dijital güvenlik tehditleri ve en iyi önleyici uygulamalar

Kişisel bir güvenlik planı geliştirmek için stratejiler

Sanatçıların kanıt toplamak ve hesap verebilirliği sağlamak için alabilecekleri önlemler

Risk altındaki sanatçıların yararlanabileceği destek alanının yanı sıra kaynakların bir listesine genel bakış.

Rehberin İngilizce versiyonuna erişmek için şuraya bakılabilir.