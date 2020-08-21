Pençe Kaplan operasyonunda etkisiz hale getirilen toplam yerörist sayısı 107 oldu

21 Ağustos 2020 Cuma, 13:14

Milli Savunma Bakanlyığı'ndan yapılan açıklamada; "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonunda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemeleri imha edilmiştir. Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 107 olmuştur" denildi.