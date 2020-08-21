Pençe Kaplan operasyonunda etkisiz hale getirilen toplam yerörist sayısı 107 oldu
Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonunda 5 terörist daha etkisiz hale getirilirken, bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 107 oldu.
Milli Savunma Bakanlyığı'ndan yapılan açıklamada; "Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonunda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemeleri imha edilmiştir. Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 107 olmuştur" denildi.
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