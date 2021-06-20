Pendik'ten sonra Güngören: Çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltılıp mühürlendi
Pendik'ten sonra Güngören'de de, dün 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, çatlaklar oluşan bir bina boşaltılarak, mühürlendi.
İstanbul'da dün meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Güngören Sanayi Mahallesi'nde 16 daire 5 iş yerinin bulduğu 4 katlı binada çatlaklar oluştu. Dairelerden birinin ise balkonunda çökme oldu. Bina sakinleri kendilerini dışarı attı.
Olay yerine gelen zabıta ekipleri bina sakinlerinin evlerinden çıkmasını istedi. Bina ekipler tarafından şerit çekilerek mühürlendi. Bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına giderken, bir kısmı ise otellere yerleştirildi.
Bina sakini Muammer Erdem, "Dün akşam zabıta ekipleri geldi. Binanın depreme elverişli olmadığını söylediler. Buradaki kişiler otellere yerleştirildi. Toplamda 16 daire var 5 ise iş yeri var. "dedi.
Remzi Özer ise, "Ben karşı apartmanda oturuyorum. Dün akşam saatlerinde herkes dışardaydı eşyaları ile birlikte. Deprem sonrası sesler gelmiş bir tane de balkonda çökme yaşandı. Test yapıp daha sonra ne olacağına karar verecekler." ifadelerini kullandı.
Dün meydana gelen İstanbul Kartal merkezli 3,9 büyüklüğündeki depremde Pendik Kaynarca Mahallesi'nde de, duvarlarında hasar oluştuğu belirtilen 4 katlı bina tahliye edilerek mühürlenmişti.
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