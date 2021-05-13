Pep Guardiola: “İstanbul’a gitmek istiyorduk”
Manchester City menajeri Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul’a gitmek istediklerini söyledi.
Premier Lig’de yarın Newcastle United ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Pep Guardiola açıklamalarda bulundu.
Şampiyonlar Ligi’nin İstanbul’dan alınarak Portekiz’e verilmesiyle ilgili Katalan teknik adam şunları söyledi, “UEFA karar verdi ve biz de gideceğiz. Barcelona’dan bu yana Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’ye gitme şansım olmadı. İlkay Gündoğan için oraya gitmek istiyordum ama maalesef UEFA, Portekiz'e gitmemiz gerektiğine karar verdi.”
“DE BRUYNE’NİN SAKATLIĞI DEVAM EDİYOR”
Guardiola ayrıca takımdaki sakatlık durumu ile ilgili, “Kevin De Bruyne’nin sakatlığı devam ediyor. Tedavisi tamamlandıktan sonra antrenmanlara başlayacak. Tamamen iyileşen herkese Şampiyonlar Ligi finalinde şans vermek istiyoruz. Son karşılaşmaların hepsinden önce ayrıca açıklama yapacağız.”
“MESAJLARA HENÜZ CEVAP VERMEDİM”
Manchester City ile üçüncü Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan Pep Guardiola, Jurgen Klopp ve Carlo Ancelotti’nin mesajlarına henüz cevap vermediğini söyledi, “Her ikisine de minnettarım. Henüz mesajlara cevap verme şansım olmadı ama bugün cevaplayacağım. Klopp benim için ilham kaynağıydı. Dortumund ve Liverpool’daki performansıyla rakipler hakkında daha çok düşünmemi ve daha iyi bir menajer olmamı sağladı. Aynı şekilde Carlo’ya da minnettarım.”
Video Haberler
- Dünyanın en büyük ikinci balinası Mersin'de karaya vurdu
- CHP'den Soylu'ya: Derhal istifa et 'Temiz Süleyman'
- Rus ve Fransız uçakları karşı karşıya geldi
- İsrail’i protesto için İstanbul’da araçlarını yaktılar
- TRT Arabi muhabiri saldırıya canlı yayında yakalandı
- Gölete düşen kediyi boğulmaktan kurtardı
- Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum
- Dikkat! Baklava ustası uyardı
- Pişmiş tavuk almaya gidiyorum dedi, cezadan kaçamadı
- Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü
En Çok Okunan Haberler
- Berat Bey'e sen beni düşman etmedin mi?
- Mehmet Ağar özür diledi
- AKP'den Peker'in yayınladığı videolarla ilgili açıklama
- Gülen'in gönlünü almak için Pensilvanya'ya adam gönderdi
- Başarır, Peker’e sağlanan korumanın belgesini paylaştı
- Mafya çatışmasında öldürüldü, fotoğrafları dikkat çekti
- Peker'in iddiaları üzerine Soylu'dan açıklama
- AKP ve MHP'nin oylarında hızlı düşüş
- Esnaf anketinde Millet İttifakı sürprizi
- Soylu, Peker'in işaret ettiği kişinin nikâh şahidi çıktı