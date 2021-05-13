Pep Guardiola: “İstanbul’a gitmek istiyorduk”

13 Mayıs 2021 Perşembe, 17:07

Premier Lig’de yarın Newcastle United ile deplasmanda oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Pep Guardiola açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi’nin İstanbul’dan alınarak Portekiz’e verilmesiyle ilgili Katalan teknik adam şunları söyledi, “UEFA karar verdi ve biz de gideceğiz. Barcelona’dan bu yana Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’ye gitme şansım olmadı. İlkay Gündoğan için oraya gitmek istiyordum ama maalesef UEFA, Portekiz'e gitmemiz gerektiğine karar verdi.”

“DE BRUYNE’NİN SAKATLIĞI DEVAM EDİYOR”

Guardiola ayrıca takımdaki sakatlık durumu ile ilgili, “Kevin De Bruyne’nin sakatlığı devam ediyor. Tedavisi tamamlandıktan sonra antrenmanlara başlayacak. Tamamen iyileşen herkese Şampiyonlar Ligi finalinde şans vermek istiyoruz. Son karşılaşmaların hepsinden önce ayrıca açıklama yapacağız.”

“MESAJLARA HENÜZ CEVAP VERMEDİM”

Manchester City ile üçüncü Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan Pep Guardiola, Jurgen Klopp ve Carlo Ancelotti’nin mesajlarına henüz cevap vermediğini söyledi, “Her ikisine de minnettarım. Henüz mesajlara cevap verme şansım olmadı ama bugün cevaplayacağım. Klopp benim için ilham kaynağıydı. Dortumund ve Liverpool’daki performansıyla rakipler hakkında daha çok düşünmemi ve daha iyi bir menajer olmamı sağladı. Aynı şekilde Carlo’ya da minnettarım.”