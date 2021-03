Perseverance Mars'ta ilk test sürüşünü gerçekleştirdi

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Mars'a gönderdiği keşif aracı Persevarence'nin ilk test sürüşünü gerçekleştirdiğini açıkladı. Test sürüşünde, keşif aracının 33 dakika boyunca yaklaşık 6,5 metre yol kattettiği belirtildi.

Perseverance, 4 metrelik mesafe yol aldı. Ardından 150 derecelik bir dönüş sonrası 2,5 metre daha ileri doğru hareket etti. Mars keşif aracının lastik izlerini bıraktığı da görüldü.

NASA'nın, Mars keşfi için açtığı Twitter hesabı 'NasaPersevere', Kızıl gezegen'de bıraktığı tekerlek izlerini, sosyal medyadan paylaştı. Twitter'dan paylaşılan gönderide, "Mars'ta ilk test sürüşümü yaptım. Tekerlek izlerimin başlangıcına bakıyorsunuz. Yapacak daha çok şey var" mesajı paylaşıldı.

I’m on the move! Just took my first test drive on Mars, covering about 16 feet (5 meters). You’re looking at the very beginning of my wheel tracks. Many more to make. pic.twitter.com/7tFIwWFfJ4