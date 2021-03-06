Perseverance Mars'ta ilk test sürüşünü gerçekleştirdi

NASA'nın Mars'a gönderdiği keşif aracı Persevarence ilk test sürüşünü gerçekleştirdi. Persevarence'ın sosyal medya hesabından paylaşılan gönderide, "Mars'ta ilk test sürüşümü yaptım. Tekerlek izlerimin başlangıcına bakıyorsunuz. Yapacak daha çok şey var" ifadeleri yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
06 Mart 2021 Cumartesi, 09:41
Perseverance Mars'ta ilk test sürüşünü gerçekleştirdi
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Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Mars'a gönderdiği keşif aracı Persevarence'nin ilk test sürüşünü gerçekleştirdiğini açıkladı. Test sürüşünde, keşif aracının 33 dakika boyunca yaklaşık 6,5 metre yol kattettiği belirtildi.

Perseverance, 4 metrelik mesafe yol aldı. Ardından 150 derecelik bir dönüş sonrası 2,5 metre daha ileri doğru hareket etti. Mars keşif aracının lastik izlerini bıraktığı da görüldü.

NASA'nın, Mars keşfi için açtığı Twitter hesabı 'NasaPersevere', Kızıl gezegen'de bıraktığı tekerlek izlerini, sosyal medyadan paylaştı. Twitter'dan paylaşılan gönderide, "Mars'ta ilk test sürüşümü yaptım. Tekerlek izlerimin başlangıcına bakıyorsunuz. Yapacak daha çok şey var" mesajı paylaşıldı.

"BU HENÜZ BAŞLANGIÇ"

Bunun ilk denemeleri olduğunu belirten NASA mühendisi Anais Zarifian,  test sürüşünün 'inanılmaz' derecede iyi geçtiğini belirtti. "Ekibimiz için çok büyük kilometre taşı. Daha uzun sürüşler yapacağız, bu henüz başlangıç" dedi.

Perseverance'ın Jezero Krateri'nde daha uzun seferler için yeni rotalar da belirleniyor.

30 Temmuz 2020'de yola çıkan Mars keşif aracı Perseverance, Kızıl Gezegen'e 18 Şubat 2021'de indi.


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