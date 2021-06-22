Pervin Buldan'dan, Bahçeli'ye yanıt

22 Haziran 2021 Salı, 14:18

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, ''Öldürülen Deniz Poyraz’ın kim olduğunu ben size söyleyeyim, PKK’nın kırsal katılım sorumlusu, şehirden dağa çıkmak isteyen PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk eden halkanın içinde yer alan milis işbirlikçidir'' ifadelerini kullandı.

'SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ'

Bahçeli'nin bu sözlerine partisinin grup toplantısında yanıt veren HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, ''Katilin profili bizlere ortak bir yüzü göstermektedir. Nedir bu ortak yüz? HDP’ye yönelik “haşere temizliği yapılsın” diyen soykırım dilidir. “Daha neler göreceksiniz” diyen tehdit dilidir. “6 milyon kişinin verdiği oy kalaşnikof kurşunudur” diyen medya tetikçiliğidir! Deniz Poyraz’ı katleden örgütlü, planlı birlikteliktir. İstedikleri kadar sorumluluktan kaçmaya çalışsınlar, kurtulamazlar. İzmir katliamında bu ortak yüzün sahiplerinin tamamının parmak izi, nefret izi vardır. Suçüstü yakalandılar! İktidarın küçük ortağı Deniz’i ve ailesini hedef göstermiştir. Adeta, neden daha fazla HDP’li öldürülmedi diye yakınmıştır. Yeni cinayetlere kapı aralayacak bu açıklamalara karşı savcıları göreve çağırıyoruz" diye konuştu.

'VAR MI YÜREKLİ BİR SAVCI?'

Buldan, ''Katil hangi saiklerle cinayeti işlediğini açıklamışsa hükümetin küçük ortağı da bugün bu kürsüden Deniz Poyraz’ı hedef göstermiştir. Katille dil birliği yapmıştır. Deniz'in babasını, ailesini hedef göstermiştir. Bu ülkede HDP'ye oy veren milyonları hedef göstermiştir. Yeni cinayetlere kapı aralayacak bu söylemlere karşı savcıları göreve davet ediyoruz. Bu küçük ortağa haddini bildirecek var mı yürekli bir savcı?'' ifadelerini kullandı.