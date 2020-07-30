Peş peşe orman yangınları! Bu kez İzmir

30 Temmuz 2020 Perşembe, 16:42

Edinilen ilk bilgilere göre, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Pazarköy ile Payidaroba mevkii arasında saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına havadan helikopterle ve karadan arazözlerle müdahale ediyor.





HATAY'DA 4 FARKLI NOKTADA YANGIN

Hatay'da bulunan ormanlık alanın 4 farklı noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Antakya ilçesi Alahan Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edildi.

Yangın bölgesine, 4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı, 20 arazöz, 2 dozer, 10 su tankı ve çok sayıda yer ekibi sevk edildi.

Alahan Mahallesi sakinlerinden İbrahim Özkan, yangının yerleşim yerine yakın bir noktadan başladığını belirterek, “Yangın alt taraflardan başlayarak yukarıya doğru çıktı. Yangın evlere gelmesin diye hemen müdahale edildi. İtfaiye geldi ve onlarda hemen yangına müdahale etmeye başladı. Yangın ilk olarak tepedeydi, daha sonra tepeyi aşarak büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyorlar. Şu anda yaklaşık 5-6 kilometre yukarıya doğru çıktı yangın. Herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmiyor" dedi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.



İZMİR BALÇOVA'DA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI



İzmir’in Balçova ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Balçova ilçesi Teleferik üstündeki ormanlık bölgede büyük bir yangın çıktı. Yangına 3 helikopter, 25 arazöz ile müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Rüzgar ekiplerin çalışmasını güçleştirirken, çevre illerden takviye helikopter ve uçak desteği istendiği bildirildi.





SOYER'DEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından "Balçova sırtlarında başlayan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte bizim ekiplerimiz de müdahale ediyor. Dileğimiz ve çabamız yangının daha fazla büyümeden söndürülmesi. Ne olur ormanlarımızı gözümüz gibi koruyalım. Geleceğimiz kararmasın!" paylaşımında bulundu.





