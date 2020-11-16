Peskov: Azerbaycan’a asker gönderilmesini öngören tezkere Türkiye’nin kendi iç prosedürü

16 Kasım 2020 Pazartesi, 13:49

Gazetecilere konuşan Peskov, Azerbaycan’a asker gönderilmesine ilişkin Meclis’e sunulan Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Peskov, konunun Türkiye’nin kendi içişleri olduğunu vurguladı.

Peskov, “Azerbaycan topraklarında da bir gözlem merkezi olacak, oraya Türk askerlerinin gönderilmesi gerekiyor. Bu, Türkiye Cumhuriyeti’nin iç mevzuatınca öngörülen iç prosedürlerin uygulanması durumu” ifadelerini kullandı. Sputnik’te yer alan habere göre Peskov ayrıca, “Azerbaycan’da ortak bir gözlem merkezi kurulmasına ilişkin anlaşmalara gelince, bu da Rusya ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmanın bir ürünü” dedi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın gerçekleştirdiği görüşmenin neticesinde 11 Kasım’da Dağlık Karabağ’da ateşkesi kontrol edecek bir Rus-Türk ortak gözlem merkezinin kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalanmıştı.