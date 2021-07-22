Petrocub - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön eleme Turu'nda bugün Moldova deplasmanında Demir Grup Sivasspor, Petrocub ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu ile başlayacak olan Sivasspor, ilk maçında bugün TSİ 20.00'de Moldova'nın Petrocub takımıyla karşılaşacak. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.
Turun rövanşı 29 Temmuz Perşembe günü Sivas'ta oynanacak.
Avrupa kupalarında daha önce 14 maça çıkan kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmaların 4'ünü kazandı, 9 kez sahadan yenik ayrıldı, bir maçta da berabere kaldı.
Söz konusu mücadelelerde 15 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 29 gol gördü.
5 EKSİK VAR
Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu mücadele öncesi 5 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt’un yanı sıra Alaaddin Okumuş, Furkan Sağman ve Samba Camara Petrocub karşısında takımlarını yalnız bırakacak.
AVRUPA’DAKİ 15. MAÇ
Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Petrocub mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 15. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 14 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 15 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 29 gole engel olamadı.
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