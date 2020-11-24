Petrol üç ayın zirvesinde, altın düştü

24 Kasım 2020 Salı, 09:41

Diğer yandan, ekonomik toparlanma umutlarını yükselten aşı gelişmeleriyle artan güvenli liman varlıklardan çıkışlarla gerileyen altının ons fiyatı 1,830 doların altına geriledi.

Analistlere göre, petrol fiyatları, yatırımcıların talep kaygılarını hafifleten Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerin piyasalarda yarattığı iyimserlikle yükseldi. Bunun yanında, ABD'de kamu yönetiminden sorumlu Genel Hizmetler Yönetimi'nin (General Services Administration - GSA) ABD Başkanı seçilen Joe Biden'a, başkanlık geçiş sürecini resmi olarak başlatabileceğini ve aşı için federal kaynaklara erişebileeğini iletmesi de petrol fiyatlarını destekledi.

Küresel emtia piyasalarında;

- Brent petrol yüzde 1.66 artışla 46.57 dolar,

- Batı Teksas yüzde 1.70 artışla 43.61 dolar,

- altın yüzde 0.48 düşüşle 1,827.36 dolar,

- gümüş yüzde 0.58 düşüşle 23.45 dolar,

- bakır yüzde 0.72 düşüşle 7,209.00 dolar,

- platin yüzde 0.83 artışla 938.54 dolar,

- paladyum yüzde 0.56 düşüşle 2,342.23 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada gram altın 464 liraya, çeyrek altın 778 liraya, Cumhuriyet altını da 3,108 liraya geriledi.

Tacirler Yatırım'ın analizinde, "Dün ABD’den gelen ve beklentilerin üzerinde bir gerçekleşme kaydeden Kasım ayı öncü PMI verileri ons altın fiyatları üzerinde baskı yarattı" denildi ve şöyle devam edildi:

"Dolar endeksi verilerin ardından 92.02 seviyesinden 92.80 eviyesine doğru yükselirken, beklentimizin aksine 1,850 dolar desteğini aşağı yönlü kıran ons altın fiyatları ise 1,830 seviyesine kadar geri çekildi. Bugün Asya seansında düşüşünü 1,820 seviyesine taşıyan altın fiyatları, Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesini test etti. Ons altın bu sabah saatlerinde 1,826 seviyesinden işlem görüyor.

"ABD’den gelen olumlu veriler paralelinde güçlenen dolar endeksi ve koronavirüs aşısına ilişkin gelen olumlu haber akışı ile birlikte iyileşen risk iştahı, altın fiyatlarının 1,850 desteğini aşağı yönlü kırmasındaki temel faktörler olarak ön plana çıkıyor.

"Dünkü sert düşüş hareketinin ardından 1,850 seviyesinin bir direnç seviyesi haline gelmiş olduğunu görüyoruz. Teknik görünüme baktığımızda, momentum ve trend göstergeleri ons altının kısa vadede 1,800 – 1,850 bandında hareket edeceğinin sinyalini veriyor."