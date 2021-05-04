PFDK'dan Trabzonsporlu Berat Özdemir'e "hakeme hakaret" cezası

04 Mayıs 2021 Salı, 18:30

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonsporlu Berat Özdemir'e Göztepe maçında müsabaka görevlisine hakaret ettiği gerekçesiyle iki maçtan men cezası verildiğini açıkladı. 22 yaşındaki oyuncunun iki maçlık cezası, gördüğü kırmızı kartın cezasının bitiminin ardından başlayacak. PFDK, Özdemir'in maçta maske takma kuralına aykırı hareketi sebebiyle sevkine dair ise ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

Berat Özdemir, Trabzonspor'un Göztepe'ye konuk olduğu 38. hafta maçının 67. dakikasında Fousseni Diabate'ye faul yaparak kırmızı kart görmüştü. Oyundan atılmasının sonrasında hakemle diyaloğa giren ve bu sebeple iki maç daha ceza alan Özdemir, böylece Süper Lig'de bitime üç maç kala sezonu kapattı.



