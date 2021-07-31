Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 31 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 20:04

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. Vaka ve can kaybında artış gözlemlendi.

Türkiye'de son 24 saatte 259 bin 196 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 79 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayıları hafta sonuna rağmen 20 bin sınırının üzerinde. Bunu tersine çevirmek mümkün. Tedbirlere uyar ve aşı ile bağışıklık kazanırsak, durum lehimize dönecek" ifadelerini kullandı.

Vaka sayıları hafta sonuna rağmen 20 bin sınırının üzerinde. Bunu tersine çevirmek mümkün. Tedbirlere uyar ve aşı ile bağışıklık kazanırsak, durum lehimize dönecek. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/1wm43qUG0l — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 31, 2021

AŞILAMADA SON DURUM

Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 66.03, ikinci doz ortalaması yüzde 43.93, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 73 milyon 137 bin 890 oldu.

VAKA SAYISI VE CAN KAYBI ARTTI

Bakanlığın 30 Temmuz verilerine göre, 256 bin 460 test yapılmıştı. Dün, 22 bin 83 vaka tespit edilirken, 69 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısı ve can kaybında artış gözlemlendi. Testi pozitif çıkanların sayısı 22 bin 332'ye, can kaybı da 79'a yükseldi.

Türkiye'nin 31 Temmuz 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: