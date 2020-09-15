Pınar Gültekin katledilmesinde adli tıp incelemesi tamamlandı

15 Eylül 2020 Salı, 13:53

Muğla'nın Ula ilçesinde, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Cemal Metin Avcı isimli erkek tarafından öldürülen üniversiteli Pınar Gültekin'in (27) otopsi raporu ortaya çıktı.

Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanarak, soruşturma dosyasına gönderiken otopsi raporunda katil zanlısının, genç kadının cesedini halatla bağlayarak, cenin şeklinde varile koyduğu bildirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kadının eski, sevgilisi iddia edilen Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada feci şekilde öldürdüğünü itiraf etti.

Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken şüpheli, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.



Pınar Gültekin'in ölümüyle ilgili detayları ortaya çıkarmak için yapılan adli tıp incelemesi, tamamlandı. Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanıp, savcılığa gönderilen otopsi raporunda, Gültekin'in cesedinin 1,5 santimetre kalınlığında halatla sıkıca bağlanıp, cenin pozisyonunda varile koyulduğu bildirildi. Pınar Gültekin'in cesedinin büyük bir kısmının yandığı, kalan kısmın ise varildeki betonla birleştiği anlatılan raporda, varilin morgda elektrikli spiral kullanılarak açıldığı kaydedildi.



2 DİŞİ KIRILMIŞ



Varilde küçük-büyük tahta parçalarının yakıldığının belirlendiği ifade edilen raporda, tahtaların betonun üzerine koyulduğu, cesedin benzinle ateşe verildiği, yakma işlemi sırasında yangın hızlandırıcı kullanılıp kullanılmadığına yönelik örnek alındığı bildirildi.



Gültekin'in 2 dişinin katiliyle yaşadığı arbede sırasında kırıldığı da tespit edildi.



