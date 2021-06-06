Pirelli: “Stroll ve Verstappen’in olaylarını incelememiz gerekiyor”
Formula 1’in lastik üreticisi Pirelli, bugünkü Azerbaycan Grand Prix’sinde patlayan lastiklerde yaşanan sorunların detaylı bir şekilde inceleneceğini açıkladı.
Formula 1’de sezonun altıncı yarışı Azerbaycan’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Yarışı uzun süre önde götürmesine rağmen bitime 5 tur kala lastik patlatan Max Verstappen, yarış dışı kaldı.
İkinci sıradaki takım arkadaşı Sergio Perez, yarışın kalan turlarında liderliği korumayı başardı ve Red Bull’daki ilk zaferini elde etti.
LASTİK SEÇİMİ TARTIŞMA YARATTI
Formula 1’in lastik üreticisi Pirelli, bu haftaki yarışa en yumuşak lastik hamuruna sahip C5, C4 ve C3 lastik gruplarını getirdi. Lastik aşınmasının fazla olduğu pistte, takımlar lastik konusunda sorun yaşarken 32. turda Lance Stroll’un, 36. turda da ise Max Verstappen’in lastik patlatması sonrasında Pirelli’nin uygun lastik gruplarını getirip getirmediği tartışma konusu oldu.
“DIŞ FAKTÖRLERİ GÖZ ARDI EDEMEYİZ”
Pirelli, yarış sonrası lastiklere ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Bugünkü yarışta Lance Stroll ve Max Verstappen’in karıştığı olayların arkasındaki gerçek sebepleri net bir şekilde bulmamız gerekiyor. Şimdilik Hamilton’ın lastiğinde de bir kesik olduğu ve sağ arka lastiğin sol arkadan daha çok çalıştığını söyleyebiliriz. Benzer durumdaki veya daha fazla tur kullanılmış lastiklerin hiçbirinde aşırı derece bir ısınma belirtilmesi görülmedi. Dolayısıyla bu olaylar için hasarın dış faktörlerden kaynaklandığını göz ardı edemeyiz.”
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