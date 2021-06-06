Çağlar Söyüncü: "Hiçbir zaman mahcup olmayacağız"

06 Haziran 2021 Pazar, 21:17

EURO 2020 hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, turnuvaya ve Leicester City'deki kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Çağlar, sözlerine şöyle başladı:

"Kulüp takımlarına saygım sonsuz ancak ay-yıldız her şeyin üstünde. Öyle bir döneme denk geldik ki, her mevkide özel isimler var. Böyle bir takımda bulunduğum için ben de şanslıyım. Ülkemiz adına bir şeyleri başarıp bunu sahada gösterdiğimiz zaman bizden mutlusu yok."

25 yaşındaki stoper, 11 Haziran'da İtalya ile Roma'da oynanacak açılış maçına değindi:

"Leicester City'de hep maç maç bakıyorduk. Maçların ne kadar zor geçeceğini biliyorduk. Şimdi önümüzde İtalya maçı var. Maç biter bitmez eksiklerimizi ve artılarımızı konuşup ona göre duruma bakacağız. Biz elimizden geleni yapacağız."

"FA CUP'I KAZANDIĞIM İÇİN GURUR DUYDUM"

Çağlar, İngiltere'de Leicester City ile FA Cup'ı kaldırmasının önemine değindi:

"Leicester City ile FA Cup'ı kazandığım için gurur duydum. Wembley'de kupayı kaldırdığımızda, üstümde Türk bayrağı olunca milli takım forması varmış gibi hissettim. Çok büyük bir gurur. Bunları hep düşündüm. Hayalimdi. İnşallah milli formayla da bu sevinci yaşarız."

Bu sezon Premier Lig'de çıktığı 23 maçta bir gol kaydeden stoper, İngiltere'de yaşadığı alışma sürecinden ve taraftarların ona olan sevgisinden bahsetti:

"İlk gittiğimde sakatlığım vardı. İngiltere'de kimin şampiyon olacağı belli olmuyor. Problemlerimiz de oldu. Oynamadım ama öğrenmeye çalıştım. Kadroda olmasam bile stattan ayrılmıyordum, takım arkadaşlarımla kalıp maçı izliyordum. Hocamız bana güvendi ve 'Hata da yapabilirsin, seni zorlayarak buradan çıkarmak istiyorum' dedi. İsmimin bestede geçmesini arkadaşlarım söyleyince fark ettim. Onlar bana bu şekilde sevgilerini gösterdiler. Mutlu oldum."

"'KEŞKE' DEDİRTMEMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Çağlar, son olarak Türk halkına seslendi:

"Bu formadan, bu armadan başka büyük bir takım yok benim için. Şu an 25 yaşındayım, tam futbol öğrenme zamanındayım. Bizler gelip geçeceğiz. Bu süre içinde, gelecek arkadaşlara iyi örnek olup iyi anılmak istiyoruz. Sizler olsun, taraftarlarımız olsun her zaman bize sahip çıkıyorlar. Biz, sahaya çıktığımız zaman onlara 'Keşke' dedirtmemek için çok çalışacağız. Hiçbir zaman mahcup olmayacağız. Bize güvenmeye devam etsinler. İnşallah bu milli takımla çok büyük işlere imza atarız."