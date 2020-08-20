Piyasalarda kritik gün! Merkez Bankası bugün kararını açıklayacak

20 Ağustos 2020 Perşembe, 09:43

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) 20 Ağustos Perşembe günkü toplantısına ilişkin beklentiler, haftalık repo faizinin yüzde 8,25 seviyesinde korunacağı yönünde oluşmuş durumda. Ekonomistler, gecelik faiz ve Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranının ise 75 baz puan artırılacağı görüşünde.

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan: Merkez Bankası’nın yarın politika faizinde değişikliğe gitmesini beklemiyoruz. Bununla beraber, TL sıkılaşmasına devam edebilir. Dolayısıyla ağırlıklı ortalama fonlama faizi ve para piyasası faizleri daha yüksek seviyelere gidebilir. 18 Ağustos itibariyle AOFM yüzde 9.31 seviyesine yükseldi ve mart ayından sonraki en yüksek seviyelerine geldi. Devam eden TL likidite sıkılaştırması ve bankaların GLP’den borçlandırılmaya devam etmesi çerçevesinde fonlama faizi artmaya devam edecek. Piyasada oluşan fonlama çerçevesinde, Merkez Bankası’nın faiz koridoru üst bandında ve GLP’de teknik ayarlama yapma ve bu oranları artırma ihtimalini de görüyoruz.

Gedik Yatırım Ekonomisti Serkan Gönençler: Haftalık repo faizinin sabit kalmasını beklerken, gecelik faiz ve GLP’de 75 baz puanlık artırım yapılacağını tahmin ediyoruz. 75 baz puanlık artırım ile gecelik faiz O/N oranının yüzde 10,50’ye, Geç Likidite Penceresi (GLP) faiz oranının ise yüzde 12,00 seviyesine yükseltileceğini öngörüyoruz.

POLİTİKA FAİZİNDE ARTIŞ OLMALI

Yatırım Finansman Ekonomisti Erol Gürcan: Doğrudan politika faizinde yapılacak bir artış enflasyon beklentileri ve kur oynaklığı üzerinde daha etkili olur. Ancak kısa vadede, likidite sıkılaştırıcı hamlelerle dolaylı olarak ortalama fonlama maliyetin artırılması yönündeki politika tercihinin sürdürülmesini daha yüksek bir olasılık olarak değerlendiriyoruz. Yakın dönemde artan kur oynaklığı ve enflasyon beklentilerindeki bozulmayı göz önüne alarak ilerleyen dönemde doğrudan politika faizinde bir ayarlama yapılma olasılığının arttığını düşünüyoruz.

Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek: Politika faizinin sabit kalacağını ancak 150 baz puanlık marjın 250 baz puana çekileceğini tahmin ediyoruz.”

GLP ORANINDA ARTIŞA GİDİLEBİLİR

Reuters anketindeki iki katılmıcı ise Ağustos ayı için haftalık repo faizinde artış tahmin etmemesine karşın gecelik vadede borç verme ve geç likidite penceresi oranlarında artışa gidileceği görüşünde.

TCMB’nin mevcut sisteminde politika faizi %8.25 seviyesinde. Banka aksi bir açıklama yapmadığı sürece faiz koridorunun alt ve üst bandı politika faizinin 150 baz puan üzerinde bulunuyor. Geç likidite penceresi (GLP) ise politika faizinin 300 baz puan yukarısında.